El PP pide a la JEC un protocolo de custodia del voto por correo tras el robo en oficinas de Extremadura

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP ha pedido a la Junta Electoral Central (JEC) un protocolo público de tratamiento y custodia de los votos emitidos por correo para que cualquier ciudadano pueda conocer dónde está su voto y quién se encarga de la custodia, así como "corregir los eventuales puntos débiles del procedimiento electoral, haciéndolo más transparente y confiable".

El partido de Alberto Núñez Feijóo ha realizado esta solicitud a la JEC tras los robos cometidos en las oficinas de Correos de las poblaciones pacenses de Fuente de Cantos, Santa Amalia y Torremejía, que la Guardia Civil ha vinculado con la delincuencia común.

En el robo en la oficina de Fuente de Cantos, los ladrones sustrajeron la caja fuerte completa, que contenía 14.000 euros y 124 votos emitidos para las elecciones a la Asamblea de Extremadura de este domingo, 21 de diciembre.

RECUERDA QUE EN JUNIO YA PIDIÓ MÁS GARANTÍAS

En su escrito al organismo arbitral, el PP defiende que en el mismo protocolo se trate el depósito y custodia de los votos nulos hasta la resolución de todos los recursos, puesto que actualmente cada junta electoral atiende a una práctica distinta al no estar regulado.

El PP señala que ya el pasado 23 de junio solicitó que se adoptaran "las mejoras necesarias para alcanzar un sistema de voto por correo más transparente y confiable" debido a la "creciente preocupación en la opinión pública con relación al voto por correo".

Por ello, reclama a la Junta Electoral Central analizar "las garantías correspondientes al traslado y custodia del voto por correo, estudiando posibles mejoras" e indica la posibilidad de que sean las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado quienes se encarguen de la vigilancia de las papeletas para garantizar el proceso electoral actual en Extremadura y los que están por venir durante el próximo año.

PEDIR A CORREOS E INTERIOR HACER PÚBLICAS LAS INCIDENCIAS

El PP asegura que, ante "los graves hechos conocidos hoy", el PP también pide al organismo que requiera información tanto a Correos como al Ministerio del Interior para que se haga público el número de sufragios sustraídos y se dé traslado de todas las incidencias que se están produciendo en las oficinas de correos, incluyendo los atestados policiales que se hayan elaborado.

Además, la formación requería que se arbitraran los medios necesarios para posibilitar que los electores afectados ejercieran su derecho al voto, según añade en un comunicado.

Por otro lado, el PP reclama que se acuerde con Correos la publicación de las cifras de votos por correo que no se puedan entregar en la mesa electoral a tiempo de escrutinio, en aras de mejorar la transparencia y la confianza en el proceso electoral, puesto que en este momento únicamente se publica el porcentaje de electores que han recibido a tiempo la documentación para votar en sus domicilios.

