El PP pide "rechazos en frontera" y devoluciones a Marruecos ante la masiva entrada de inmigrantes en Ceuta

Archivo - La diputada del PP Ana Belén Vázquez interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Interior del PP en el Congreso, Ana Vázquez, ha reaccionado este jueves a la entradas masiva de inmigrantes que se está registrando en Ceuta desde Marruecos apuntando que lo que habría que hacer es aplicar "rechazos en frontera" y devolverlos al país magrebí.

Vázquez ha publicado en su cuenta personal de 'X' un vídeo con las imágenes de la entrada a nado de cientos de personas en Ceuta, lo que considera "una auténtica barbaridad". "Rechazos en frontera y de vuelta a Marruecos. Eso es lo que había que hacer", ha escrito.

La misma red social ha utilizado el diputado del PP por Ceuta Javier Celaya Brey para denunciar que la ciudad está "desbordada", lamentar que de nuevo se repita lo ocurrido en mayo de 2021 y urgir al Gobierno de Pedro Sánchez que esté "a la altura". "Estamos desbordados", ha clamado.

Esta misma mañana, el secretario general del PP, Miguel Tellado, acusaba al Gobierno de "dejación de funciones" ante el "colapso migratorio" en la ciudad autónoma donde, según ha destacado, están "llegando 200 personas al día" a nado desde Marruecos durante las últimas semanas.

El propio presidente ceutí, Juan José Vivas, se ha dirigido al Gobierno para pedirle que declare la emergencia nacional ante la situación migratoria de la ciudad, si bien desde el Ejecutivo le han recalcado que no es posible dado que la normativa de protección civil no lo contempla.