El PP pide a Vox transparencia ante presuntas irregularidades en la financiación de Revuelta, sus "juventudes oficiosas"

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha exigido este lunes a Vox "explicaciones" y transparencia" ante presuntas irregularidades en la financiación de la organización juvenil Revuelta, que ha calificado como las "juventudes oficiosas" del partido de Santiago Abascal.

"Nosotros no vamos a hacer de árbitros de Vox, pero es evidente que tienen un problema y que puede preocupar a sus votantes y a la opinión pública, con lo cuál sería bueno que den explicaciones para que pueda existir transparencia", ha declarado Gamarra en una rueda de prensa tras la reunión del comité de dirección del PP que ha presidido Alberto Núñez Feijóo.

Hace uno días, Vox denunció a la organización juvenil Revuelta ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante por el presunto desvío de fondos recaudados para los damnificados por la dana del 29 de octubre de 2024.

"UN PARTIDO DEL QUE YA HA SALIDO MUCHA GENTE"

Al ser preguntada por los audios que publica 'El Mundo' y que reflejan como Vox ya conocía las presuntas irregularidades que afectan a la organización juvenil Revuelta, la dirigente del PP ha defendido la necesidad de que haya "transparencia".

Gamarra ha indicado que Vox es un partido del que "ya ha salido mucha gente", aludiendo a los casos de Iván Espinosa de los Montero, Rocío Monasterio, Víctor Sánchez del Real, Juan García Gallardo o Macarena Olona. "Y nadie parece que haya salido muy contento de un partido en el que ha estado militando", ha enfatizado.

Y ahora, ha proseguido, se encuentran con "los movimientos" y las "crisis" que "están afectando a sus juventudes oficiosas, a las que están acusando de irregularidades en su financiación". Por eso, ha señalado que "sería bueno que den explicaciones para que pueda existir transparencia".

"LA CORRUPCIÓN ENDÉMICA ESTÁ EN EL PSOE"

Sin embargo, Gamarra ha pedido que "nadie espere que el Partido Popular se equivoque de adversario" porque "la corrupción endémica en España está en el Partido Socialista" de Pedro Sánchez, cuya financiación "está siendo investigada judicialmente".

"Hoy la corrupción en España tiene un nombre y apellido, se llama Pedro Sánchez y tiene las siglas de un partido y es del Partido Socialista y del sanchismo. Esto es claro", ha enfatizado, si bien ha reiterado que sería "bueno" que en Vox "dieran explicaciones para que sus votantes y la opinión pública puedan saber qué está ocurriendo con la financiación de ese partido".