PP y PNV respaldan en el Senado una iniciativa sobre la delimitación de aguas con Marruecos

Archivo - Banderas de las Comunidades Autónomas frente a la fachada del Palacio del Senado, a 14 de enero de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP y el PNV han aprobado este jueves en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado una iniciativa de un grupo de El Hierro que insta al Gobierno a promover los acuerdos entre España y Marruecos sobre delimitación marítima para salvaguardar los derechos soberanos de España sobre las aguas canarias.

La moción --iniciativa no legislativa-- del senador de Agrupación Herreña Independiente, Javier Armas, ha contado con el rechazo del PSOE, mientras que ha alcanzado un acuerdo con el PP sobre una enmienda transaccional, en un contexto marcado por la polémica en las relaciones con Marruecos a raíz de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta de finales de julio.

Según el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, se reclama al Gobierno la reactivación del grupo de trabajo para la delimitación de los espacios marítimos entre España y Marruecos con representación del Ejecutivo de Canarias.

Del mismo modo, propone "salvaguardar los derechos soberanos de España sobre las aguas canarias y garantizar la participación del Gobierno de Canarias en los asuntos que afecten al archipiélago, sin prejuzgar el estatuto definitivo del Sáhara Occidental y con respeto a las resoluciones de las Naciones Unidas".

El texto aprobado también fuerza al Gobierno a mandar en tres meses al Senado, al Congreso y al Ejecutivo canario un informe sobre el estado de los trabajos de delimitación marítima con Marruecos, la participación del Gobierno de Canarias, las cuestiones pendientes y las actuaciones previstas, con respeto a la confidencialidad legalmente procedente.

Asimismo, apuesta por desvincular la delimitación marítima de cualquier otro ámbito de la relación bilateral, "en particular de la cooperación migratoria y de control fronterizo, y rechazar toda actuación unilateral contraria a los derechos soberanos de España o a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar".