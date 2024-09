El PP pregunta a Marlaska por qué no encargó una auditoría del caso Koldo en Interior, como hizo Puente

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP quiere que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, explique en el Congreso por qué no encargó una auditoría interna sobre contractos con la empresa Soluciones de Gestión, epicentro del llamado caso Koldo, una revisión que sí hizo en el Ministerio de Transportes provocando la indignación de quien fue su responsable en la pandemia, José Luis Ábalos.

La auditoría de Transportes, hecha pública por el ministro Óscar Puente en el Senado a finales de agosto, puso en cuestión la gestión del anterior equipo ministerial en la compra de mascarillas y material anticovid, desvelando que Ábalos ordenó duplicar el pedido en menos de 40 minutos.

Ábalos, que fue expulsado del Grupo Socialista tras la detención de su asesor Koldo García y que desde entonces es diputado del Mixto, expresó públicamente su malestar con esa auditoría subrayando que el actual ministro no debería haberse arrogado esa tarea, ya que una investigación así tenía que haber sido encargada por el juez instructor. "No me esperaba esto del PSOE", declaró, avisando de que, a partir de ahora, ya no será tan "seguidista" del partido en las votaciones del Congreso y que decidirá en conciencia tema por tema.

Y una de las 'preguntas al aire' de Ábalos fue por qué no se había encargado otra auditoría similar en otras instituciones que contrataron con la trama Koldo, como los Ministerios de Interior y de Sanidad o los Gobiernos autonómicos de Canarias y Baleares.

LA AUDITORÍA QUE IRRITÓ EL EXMINISTRO

El PP parece recoger el guante y precisamente preguntará esto a Marlaska la próxima semana en el Pleno del Congreso: "¿Por qué no se hace una auditoría en el Ministerio del Interior en relación con la trama Koldo?", es el enunciado que formulará el diputado Pedro Muñoz Abrines, según el listado de preguntas registrado, al que tuvo acceso Europa Press.