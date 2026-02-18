PP y PSOE se reparten la mesa de la comisión del Senado sobre la SEPI, que presidirá la 'popular' Ana Beltrán

Archivo - La bandera de España en la fachada del Senado tras el acto de Izado Solemne de la bandera de España, en la plaza de La Marina Española, a 6 de diciembre de 2023, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La comisión de investigación del Senado sobre la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha echado a andar este miércoles tras la sesión constitutiva, en la que el PP y el PSOE se han repartido los miembros de la Mesa del organismo, que estará presidido por la 'popular' Ana Beltrán.

De esta forma, el PP, que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara Alta, ostentará también la vicepresidencia primera, que ha recaído en Miriam García, y la secretaría primera, que ocupará Raquel González.

Por su parte, el PSOE ha conseguido la vicepresidencia segunda, que será para Josá Manuel Franco, y la secretaría segunda, para cuyo puesto ha sido designada Inmaculada Sánchez.

La elección de los puestos de la Mesa ha salido adelante por asentimiento, si bien las senadoras de ERC Y PNV, Sara Bailac y Dolores Etxano, respectivamente, han tomado la palabra para especificar que se abstenían.

Salvado el trámite, la recién nombrada presidenta de la comisión, Ana Beltrán, ha tomado la palabra para anunciar que la Mesa de la comisión se reuniría al término de la sesión. También ha manifestado su deseo de que el desarrollo de los trabajos sea "fructífero" y se desarrolle en el ámbito parlamentario "con la mayor cordura posible" y "con el buen trabajo por parte de todos".

LOS MIEMBROS

El PP ha designado como portavoz al senador Salvador de Foronda, quien también es vocal en la 'comisión Koldo'. Además, contará con José Manuel Balseiro, Antonio Silván, Gerardo Camps, Miguel Castellón, Mar Cotelo, Rocío Dívar, Salvador de Foronda, José Manuel Hernando, Antonio Luenga, Fernando Maíllo, Alejo Miranda de Larra, Melania Mur, María Patricio y Eloy Suárez Lamata, el actual presidente de la comisión de investigación sobre el caso Koldo.

Por su parte, el PSOE ha designado como portavoz a Alfonso Gil, que ya ejerce el mismo puesto en la 'comisión Koldo'. Contará, además, con la presencia de Amparo Marco, César Mogo, María Teresa Macías, María Fernández, Amaro Huelva y Consol Cantenys.

El resto de vocales ha quedado repartido entre Sara Bailac (ERC), Idurre Bideguren (EH Bildu), Fabián Chinea (Agrupación Socialista Gomera), Dolores Etxano (PNV), Paloma Gómez (Vox) Y Teresa Piqué (Junts).