El PP quiere que el Congreso repruebe a Marlaska y Vox pide dotar a la Guardia Civil de armamento contra el narcotráfico

Embarcaciones de la Guardia Civil en el puerto de Huelva. - CLARA CARRASCO/EUROPA PRESS

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El PP volverá a plantear la próxima semana en el Pleno del Congreso la reprobación del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por haber abandonado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el narcotráfico, mientras que Vox reclamará al Gobierno dotar a los agentes de armamento y munición para actuar "con plena eficacia y seguridad" frente a organizaciones criminales cada vez "más violentas, potentes y agresivas".

Así se recoge en sendas mociones, consecuencia de las interpelaciones que tanto el PP como Vox dirigieron el pasado miércoles al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, durante la sesión de control en el Congreso, a raíz de la reciente muerte en acto de servicio de dos guardias civiles en Huelva.

Durante el debate, ambos partidos reclamaron que el Gobierno reconociera expresamente la condición de profesión de riesgo de todos los miembros de la Guardia Civil al tiempo que exigieron la dimisión del ministros, pero sólo los 'populares' han decidido tratar de sumar una nueva censura del Congreso a Marlaska, que es el ministro más reprobado de los gobiernos de Pedro Sánchez.

En esta ocasión, el PP pide en su moción que el Congreso repruebe a Marlaska por la "insuficiente" dotación de medios, recursos y respaldo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el narcotráfico.

RESTABLECER LA UNIDAD OCON-SUR

Pero, además, aprovecha para insistir al Gobierno en que agilice la tramitación para reconocer la profesión de riesgo a los efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, a incrementar "de manera urgente" las plantillas de ambos cuerpos, especialmente en las zonas afectadas por el narcotráfico, y a dotarles de los recursos materiales suficientes para combatir el narcotráfico "en condiciones de seguridad".

Asimismo, emplaza al Ejecutivo a restablecer la unidad OCON-Sur y reforzar el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, así como en Huelva y en el resto del litoral andaluz; a promover un protocolo específico para incorporar armas no letales a los medios marítimos de la Guardia Civil; y a impulsar una reforma del Código Penal para aumentar las penas en los delitos de atentado, resistencia o desobediencia a la autoridad de los agentes.

Por último, los 'populares' también abogan por crear una fiscalía especial para la investigación de actos delictivos que tengan como objeto el menoscabo del principio de autoridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

De su lado, la moción de Vox busca, en primer lugar, que el Congreso agradezca y rinda homenaje a todos los miembros de las Fuerzas de Seguridad por su "impecable" labor en defensa de la seguridad de los españoles y su "incansable" lucha contra el crimen organizado.

ANTE LA DESOBEDIENCIA, RESPONDER CON FUERZA LETAL

Y, a renglón seguido, glosa una docena de medidas para que, entre otras medidas, el Gobierno dote del equipamiento táctico y operativo, del armamento y la munición necesarios "para evitar situaciones de inferioridad" frente a organizaciones criminales, y que genere protocolos operativos que incluyan reglas de enfrentamiento que cataloguen lo que es una fuerza letal (por ejemplo las narcolanchas) para responder con otra igual ante la desobediencia a los agentes.

Además, animan al Ejecutivo a reforzar la seguridad jurídica, el amparo legal y la protección institucional de los guardias civiles para evitar que, como consecuencia de sus actuaciones legítimas, puedan verse sometidos a un calvario judicial o situaciones de desprotección administrativa o disciplinaria.

Asimismo, le urgen a reforzar los medios humanos, así como los recursos materiales, técnicos y operativos de la Guardia Civil, especialmente de las unidades dedicadas a la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada.

También piden declarar al Campo de Gibraltar y litoral andaluz como Zonas de Especial Singularidad e igualmente a aquellos lugares del territorio nacional que, por la especial incidencia de la criminalidad, tengan que poseer una mayor presencia de las Fuerzas de Seguridad.

¿CUANTOS ESCÁNDALOS HACEN FALTA PARA DIMITIR?

Entre otras actuaciones, los de Santiago Abascal también solicitan dignificar, proteger y reconocer institucionalmente el servicio prestado por la Guardia Civil, honrando de manera especial a quienes han ofrecido su vida por España, o han sido heridos en acto de servicio.

En este sentido, Vox sugiere al Gobierno que conceda la Gran Cruz del Orden del Mérito de la Guardia Civil, con carácter colectivo, al Servicio Marítimo de la Guardia Civil, "en reconocimiento a su destacada labor en la lucha contra el narcotráfico", y la Cruz de Oro de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, con carácter individual, a los guardias civiles fallecidos y heridos en acto de servicio, "en atención a su entrega a España".

Además del debate y votación de estas mociones, el Pleno de control de la próxima semana también incluye dos preguntas del PP para Marlaska. En concreto, el primer partido de la oposición quiere que el ministro aclare "cuántos escándalos son necesarios para su dimisión" y se pronuncie sobre si "representa los valores" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.