El PP reclama informes a Transición Ecológica y lanza 30 preguntas al Gobierno en el Congreso por el caso Forestalia

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante su comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre el apagón, en el Senado, a 23 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una batería de más de treinta preguntas al Gobierno y una veintena de peticiones de informes al Ministerio de Transición Ecológica en relación con el caso Forestalia, la causa judicial que investiga presuntos delitos de prevaricación administrativa y medioambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal vinculados a la tramitación de proyectos de energías renovables.

La ofensiva parlamentaria se produce tras informaciones periodísticas basadas en el sumario de la investigación que revelan la participación de un ex alto cargo del Ministerio para la Transición Ecológica en la facilitación de expedientes vinculados a proyectos energéticos de Forestalia, así como el papel de la empresa pública Tragsatec en la tramitación de determinados expedientes, como ha informado el partido en un comunicado.

Entre las peticiones de documentación dirigidas al Ministerio de Transición Ecológica, el PP reclama "copia íntegra de los expedientes de evaluación ambiental tramitados por el Ministerio para proyectos promovidos por Forestalia desde 2015", los informes técnicos que sirvieron de base para las declaraciones de impacto ambiental, las comunicaciones internas, instrucciones o circulares del Ministerio al respecto, los correos electrónicos intercambiados entre los responsables.

Además, ha exigido "copia de las agendas oficiales de los altos cargos del Ministerio en las que consten las reuniones mantenidas entre responsables del Ministerio y de Forestalia desde 2015, además de solicitar "la relación de consultoras o empresas externas que hayan elaborado estudios ambientales o técnicos utilizados en expedientes" vinculados a dicho grupo empresarial.

En cuanto a Tragsatec --integrada en la SEPI a través del Grupo Tragsa--, el PP exige al Gobierno que explique "en qué expedientes de evaluación ambiental de proyectos de energías renovables promovidos por Forestalia ha participado el personal de Tragsatec como asistencia técnica, y qué criterios se siguieron para asignar personal de esta empresa pública a determinados expedientes de evaluación ambiental y no a otros"-

PIDE EXPLICACIONES A EXTERIORES E INTERIOR

El PP también insta a Transición Ecológica a responder si tenía conocimiento de la posible participación o vinculación de un funcionario público en la trama, si tuvo constancia de posibles conflictos de interés y si Forestalia participó en la tramitación de expedientes, autorizaciones o evaluaciones ambientales competencia del departamento.

El partido ha reclamado asimismo que el Ministerio refuerce "los mecanismos de control para garantizar la imparcialidad en la tramitación de expedientes relacionados con proyectos energéticos o medioambientales".

También ha pedido al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que aclare las razones por las que colaboró con la empresa investigada, cuántos contactos mantuvo con empresarios vinculados a Forestalia y cómo coordinó con dicha sociedad la colaboración con una gran empresa china del sector de las renovables.

Además, exige al Ministerio del Interior explicar si ha solicitado la colaboración de la UCO u otras unidades especializadas en delitos económicos en relación con los hechos denunciados.