El PP reclama un plan actualizado contra la violencia en el deporte y estudiar sanciones más graves

Ambiente previo al último encuentro entre el Real Madrid y el Manchester City - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP ha registrado una iniciativa en el Congreso reclamando al Gobierno un plan actualizado contra la violencia en el deporte ante el incremento de infracciones detectado en los últimos años en los estadios de fútbol, y una de las medidas que propone es revisar la eficacia de las sanciones y, si es necesario, endurecerlas.

Según subraya el Grupo Popular, los datos del Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC) sobre actos violentos en eventos deportivos en campos de fútbol reflejan un "preocupante" aumento de los delitos contra las personas, lo que incluye homicidios dolosos, lesiones, riñas tumultuarias y otros, pues se ha pasado de 498 en 2018 a 806 hasta septiembre de 2025.

También han crecido en los estadios los delitos de lesiones, de 466 en 2018 hasta 759 delitos de lesiones a septiembre de 2025), y los delitos contra la libertad (amenazas, coacciones, acosos), que suponían 77 en 2018 y 163 en hasta septiembre de 2025.

"En total, en los delitos contra las personas y delitos contra la libertad se ha pasado de 575 en 2018 a 969 en 2025 (septiembre), lo que supone un incremento del 68,52%", resume el PP.

Y LA LEY CONTRA EL RACISMO, SIN APROBARSE

En la iniciativa, recogida por Europa Press, el PP recuerda que el Gobierno tiene pendiente la aprobación de la Ley Orgánica contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas Conexas de Intolerancia, que debería provecharse para prevenir, combatir y revertir estas tipologías de violencia, también en los estadios deportivos.

A su juicio, "la persistencia y el crecimiento de conductas violentas en eventos deportivos dibuja un preocupante panorama de inseguridad en el deporte español y exige reforzar los mecanismos de prevención, coordinación institucional y respuesta sancionadora".

Por ello, el PP empieza por exigir al Gobierno que, en el plazo de seis meses, prepare "un informe actualizado y detallado sobre la evolución de la violencia en eventos deportivos, con desagregación por disciplina deportiva, categoría y ámbito territorial".

También aboga por "evaluar la eficacia del actual régimen sancionador en materia de violencia, racismo, xenofobia, e intolerancia en el deporte, definiendo indicadores de impacto y sistemas de revisión y, en su caso, proponer las reformas normativas necesarias".

MÁS COORDINACIÓN Y CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN

Además, exige reforzar los mecanismos de coordinación entre el Ministerio del Interior, el Consejo Superior de Deportes, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Fiscalía y las Comunidades Autónomas, así como impulsar campañas específicas de sensibilización dirigidas a clubes, federaciones, familias y menores, promoviendo valores de convivencia y tolerancia cero contra la violencia.

Por último, se apuesta por "intensificar los controles de acceso y reforzar los protocolos de prevención y actuación para asegurar la integridad de los aficionados" y por "avanzar en políticas de investigación deportiva y social en violencia deportiva".