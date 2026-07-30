El PP recuerda la promesa de Feijóo de no dar indultos por corrupción y dice que Sánchez "ha rizado el rizo" con Borràs

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado. - Isa Saiz - Europa Press

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha recordado este jueves que el Plan de Regeneración Democrática lanzado hace un año por el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, incluye el rechazo a la concesión de indultos por delitos de corrupción, y ha comentado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha "rizado el rizo" al otorgar la medida de gracia parcialmente a la expresidenta de Junts y del Parlament Laura Borràs.

"El Pedro Sánchez de 2018 le estaría haciendo una moción de censura al Pedro Sánchez de 2026", ha asegurado en una rueda de prensa en la sede nacional del partido remitiéndose a unas declaraciones en las que el ahora jefe del Ejecutivo "renegaba" de la concesión de "indultos a políticos".

Además, ha reprochado a Sánchez que ocultara la decisión de la concesión del indulto parcial a Borràs durante la comparecencia que ofreció el martes, tras la reunión del Consejo de Ministros en el que se le otorgó la medida de gracia.

Y ENCIMA, "NOCTURNIDAD"

La política independentista fue condenada por fraccionar contratos para adjudicarlos a dedo a un amigo cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas (ILC). Con el indulto, la pena de cuatro años, seis meses y un día de prisión se le conmutará por otra de dos años, lo que le permitirá sortear la cárcel. El resto de la condena --multa e inhabilitación-- se mantendrá.

El Gobierno informó ya avanzada la tarde de la concesión del indulto, lo que ha llevado a Tellado a acusarle de hacerlo "con nocturnidad". "Sacó pecho por la mañana de la lucha contra la corrupción pero la realidad es que en ese mismo Consejo de Ministros indultaba corrupción", ha resaltado.

IGUAL BUSCA EL "AUTOINDULTO"

Además, el dirigente 'popular' ha añadido que "quizá" lo que busca Sánchez con esta decisión es "una especie de autoindulto para toda la corrupción que le rodea en el Gobierno, el partido y en su entorno familiar".

"Desde luego, no puede hablar de integridad pública un presidente que tiene a sus dos números dos, uno condenado y el otro procesado por la Justicia", ha dicho, en referencia a José Luis Ábalos y Santos Cerdán. "Es lamentable la imagen que dan. Es un gobierno preocupado por sus problemas en vez de estar preocupado por los problemas de la gente y así les luce el pelo", ha concluido.