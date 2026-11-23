El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, preside la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular, en la sede nacional del PP, a 2 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha recurrido a la Junta Electoral Central (JEC) para que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) le envíe todos los datos de últimas encuestas con intención de voto, ya que, a su entender, se trata de que ante las generales del 29 de noviembre haya las "mismas reglas para todos".

"En unas elecciones no puede haber candidaturas con más información que otras. La información electoral no puede ser patrimonio exclusivo del Gobierno: mismas reglas, mismos datos y mismas garantías para todos", han señalado fuentes del PP.

Por eso, el PP ha remitido un escrito a la JEC para que requiera "urgentemente" al CIS todos los datos que tenga sobre las últimas encuestas y las traslade a los partidos políticos "antes del fin de la campaña", incluyendo "microdatos" y "resultados definitivos".

"PEDIMOS TRANSPARENCIA Y QUE SE CUMPLA LA LEY"

Fuentes del PP han señalado a Europa Press que lo que piden al CIS es "transparencia" y que "se cumpla la ley", remitiendo información sobre los estudios demoscópicos con intención de voto que realiza. A su entender, debe hacerlo como marca la ley, dentro de las 48 horas siguientes a tenerlos. Los 'populares' sostienen que esa información debe remitirse a su partido antes de que termine la campaña electoral, prevista para el próximo viernes 27 de noviembre. "Eso es lo que marca la ley y es lo que pedimos al CIS: transparencia, igualdad de trato y cumplimiento de la ley", ha abundado las mismas fuentes.