El PP recurre al mentalista Anthony Blake para "no olvidar" la corrupción y las "mentiras" del Gobierno de Sánchez - PP

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha recurrido al mentalista Anthony Blake para "no olvidar" los casos de corrupción y las "mentiras" del Gobierno de Pedro Sánchez en sus dos legislaturas, así como ha mostrado imágenes de otros asuntos como la crisis de Ceuta o los accidentes ferroviarios en el corredor Madrid-Andalucía.

En un vídeo que ha publicado el PP en las redes sociales, el mentalista "reta" a la gente a pensar en un político que haya "prometido mucho" y después haya "mentido continuamente".

En este contexto, el spot muestra algunas fotografías de los ex secretarios de Organización del PSOE, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, y el exasesor de este último, Koldo García; la exmilitante Leire Díez; el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el exministro de Transportes Óscar Puente, para finalizar con una imagen del presidente del Gobierno. "No lo has olvidado", reza el texto que acompaña.

Con este vídeo, el PP ha pretendido denunciar lo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere que los ciudadanos "olviden" y ha subrayado que esas "instantáneas" no son fruto de la "imaginación", sino que responden a "la realidad" de los últimos ochos años. "Todo sigue en la mente", ha dicho Blake, que ha pedido que está en "nuestra mano" cambiarlo mediante el voto.