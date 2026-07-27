El PP reitera su rechazo a la financiación autonómica días antes del CPFF: "Queremos equidad y justicia"

Archivo - La vicesecretaria de Regeneración del Partido Popular, Cuca Gamarra, de la IV Escuela Gregorio Ordóñez, en el hotel Costa Vasca, a 24 de enero de 2026, en San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco (España). - Unanue - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este lunes que las comunidades autónomas 'populares' acudirán al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este miércoles para defender un modelo de financiación autonómica basado en la "equidad" y la "justicia".

Así se ha pronunciado en una rueda de prensa al ser preguntada por el anuncio del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, de respaldar la propuesta que el Ministerio de Hacienda llevará al CPFF tras alcanzar un acuerdo con el Ejecutivo.

En este contexto, Gamarra ha recalcado que las comunidades gobernadas por el PP seguirán reclamando un modelo de financiación en el que "no primen los intereses políticos del presidente del Gobierno para garantizarse los apoyos", sino que el único criterio sea "la equidad y la justicia".

A su juicio, el sistema debe garantizar que "todos los españoles son iguales, vivan donde vivan", de forma que todas las comunidades cuenten con los recursos necesarios para prestar unos servicios públicos de calidad.

EL GOBIERNO BUSCA IMPULSAR LA REFORMA

Las declaraciones de Gamarra se producen dos días antes de que el Ministerio de Hacienda reúna a las comunidades autónomas en el CPFF para debatir y someter a votación su propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica, en un nuevo intento del Gobierno por reactivar uno de los principales debates territoriales de la legislatura.

El encuentro, convocado por el ministro de Hacienda, Arcadi España, servirá como paso previo a la aprobación del texto por el Consejo de Ministros y su posterior remisión al Congreso de los Diputados.