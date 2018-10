PP renuncia a que Sánchez vaya al pleno del Senado por la tesis porque se decanta por la Comisión de Investigación

Publicado 16/10/2018 14:08:44 CET

El grupo popular mantiene la comparecencia en pleno por inmigración

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Ignacio Cosidó, ha anunciado este martes que renuncian a la petición de comparecencia en pleno del presidente del Gobierno para que explique su tesis doctoral porque se decantan por la creación de la Comisión de Investigación.

Según Cosidó, la petición está calificada por la Mesa del Senado, tramitada y comunicada al Gobierno, por lo que solicitan que se pueda incluir en el orden del día del pleno del 6 de noviembre

Si bien el portavoz popular tenía intención de llevar la petición de creación de una comisión de investigación sobre la tesis de Sánchez al pleno del día 23 de octubre una vez fuera calificada este mismo martes por la Mesa del Senado, esa calificación tendrá que esperar a la Mesa de la próxima semana dado que el grupo socialista ha pedido un informe escrito de los letrados de la Cámara al respecto, aunque éstos ya han trasladado de viva voz que el informe es favorable. Según el vicepresidente de la Cámara Pedro Sanz, el presidente Pío García Escudero ha aceptado la petición de los socialistas.

"Tras la negativa del presidente del Gobierno a comparecer en pleno, pues la formularemos en todo caso a través de esa comisión de investigación, por tanto retiramos la petición de comparecencia en pleno", ha reseñado Cosidó tras la Junta de Portavoces en el Senado. Toda petición de creación de comisión, debe pasar por la Mesa del Senado y después por el pleno.

Según fuentes consultadas por Europa Press, el PP tendría que llamar al presidente Sánchez a comparecer al menos con quince días de antelación, y siempre después de que se haya creado dicha Comisión.

Por otro lado, ha avanzado que su grupo mantiene la petición de comparecencia del presidente en pleno para hablar de inmigración, y ha comentado que tras un debate en la Junta de Portavoces de la Cámara Alta, la mayoría de los grupos han concluido que el Senado tiene la capacidad "incuestionable" de controlar al Gobierno. "Aunque no haya una previsión reglamentaria específica para la comparecencia del presidente, ésta se puede producir", ha matizado.

Sin embargo, tanto desde el Grupo Parlamentario Vasco como desde Unidos Podemos-En Comú podem-En Marea, han apuntado que no son partidarios de que se cree la comisión de investigación sobre la tesis doctoral de Sánchez porque, en palabras de Jokin Bildarrazt (PNV), el Senado "no es competente para analizar la calidad" de la tesis.

Tanto PNV como Podemos apuestan por que el presidente Sánchez comparezca en la Cámara Alta para hablar de las líneas generales de su política.

SIN RESPUESTA ESCRITA DE MONCLOA

Por otro lado, el portavoz 'popular' ha añadido que "no ha habido respuesta escrita" por parte del Gobierno a la carta que el presidente del Senado, Pío García Escudero, envió a La Moncloa para informar de los acuerdos adoptados sobre las dos comparecencias. Pero ha añadido que el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Antonio Montilla, les ha trasladado que el Gobierno sigue pensando que no es "procedente" su comparecencia por no tener una previsión reglamentaria.

"La comparecencia es factible, y además es una obligación constitucional, democrática, del Gobierno de someterse al control de las cámaras", ha incidido, para añadir que Montilla entiende que si hay posibilidad de comparecencia pero a petición propia.

Ante la posibilidad de que se produjera una comparecencia en el pleno del Senado del presidente del Gobierno para hablar de líneas generales de su política, ha recalcado que de momento tampoco hay una formalización. "Es contradictorio, ofrece venir a hablar de líneas generales pero no formaliza esa oferta, declara que no tiene inconveniente a venir a hablar de su tesis y luego se niega con rotundidad", ha añadido.