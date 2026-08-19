El PP reprobará a cinco ministros en el Senado por su papel en la crisis de Ceuta

Archivo - La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, durante una rueda de prensa, en el Senado, a 16 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado este miércoles que su formación usará la mayoría absoluta que tiene en la Cámara Alta para reprobar hasta cinco ministros por su papel en la crisis migratoria de Ceuta: Fernando Grande-Marlaska (Interior), José Manuel Albares (Exteriores), Margarita Robles (Defensa), Mónica García (Sanidad) y Ana Redondo (Igualdad).

"Si ellos no se van, lo dirá el PP por ellos", ha proclamado Alicia García en una rueda de prensa desde el Senado, donde ha adelantado que la reprobación de estos cinco ministros se votará en el primer Pleno de septiembre.

La portavoz 'popular' ha justificado la enésima reprobación de Marlaska en el Senado porque, a su juicio, ha sido el responsable "de dejar la frontera de Ceuta sin refuerzo pese a los avisos de lo que iba a ocurrir".

En el caso de Albares, el PP cree que los españoles "siguen sin saber cuál ha sido el papel de Marruecos", mientras que reprobarán a Robles por mostrar su intención inicial de acudir al Senado en agosto y luego rechazar asistir.

Por su parte, los 'populares' reprobarán a Mónica García "por el colapso de la sanidad que ella misma gestiona y por no reforzarlo cuando hacía falta".

Y también invitarán a dimitir a Ana Redondo alegando que no ha visitado la ciudad de Ceuta "ni un solo día": "Y eso que las agresiones sexuales se han multiplicado por ocho".

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