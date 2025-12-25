El PP respalda el "mensaje oportuno, sereno y profundamente necesario" del Rey en su discurso

Archivo - El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ofrece una rueda de prensa en la sede del PP, a 4 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha respaldado el "mensaje oportuno, sereno y profundamente necesario" que el Rey Felipe VI ha transmitido en su discurso de Navidad.

Tellado ha asegurado que el monarca "volvió a demostrar anoche por qué es el primer servidor público de España" al aludir a "los problemas reales de los ciudadanos" y poner el acento en "la convivencia democrática como el gran patrimonio común de los españoles".

"Felipe VI envió un mensaje oportuno, sereno y profundamente necesario para el momento que vive nuestro país, aludiendo a los problemas reales de los ciudadanos como el acceso a la vivienda, el coste de la vida, la conciliación o los desafíos de la revolución tecnológica", ha afirmado Tellado en un video remitido a los medios.

Según el dirigente popular, el Rey "puso el acento en algo esencial, la convivencia democrática como el gran patrimonio común de los españoles" y recordó "lo que debemos al esfuerzo, al ejemplo y al coraje de las generaciones que forjaron la transición, a todos los que construyeron el sistema de libertades del que hoy disfrutamos y también a nuestra pertenencia al proyecto europeo".

"Efectivamente todos los avances de estas décadas se apoyan en esos pilares y la gran misión de nuestro tiempo es preservarlos para que podamos seguir avanzando, cuidar la convivencia para reforzar este formidable proyecto colectivo que se llama España y hacerlo, como indicó Felipe VI, desde la unidad, con un pacto entre generaciones, en definitiva todos juntos", ha subrayado Tellado.

El secretario general del PP ha asegurado que su partido "asume este mensaje como propio" y se siente "plenamente identificado" con él, ya que quieren "una España de todos y para todos, no queremos un país de muros ni que el futuro lo decidan extremismos ni populismos".

"Trabajamos y trabajaremos para restaurar la confianza en las instituciones, para garantizar la convivencia y para construir un futuro compartido lleno de oportunidades", ha afirmado Tellado, quien ha destacado que para el PP "es un orgullo contar con un jefe del Estado con esa altura institucional y que también sabe reflejar el sentir nacional".