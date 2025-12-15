El PP reta a Sumar a apoyar que Sánchez comparezca en el Congreso sobre corrupción: "Díaz puede dejar de ir de boquilla"

La vicesecretaria de Regeneración del Partido Popular, Cuca Gamarra, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección del PP, en la sede del PP, a 15 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha retado este lunes a Sumar a apoyar en la Mesa del Congreso la petición del Grupo Popular para que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, comparezca antes de fin de año en un Pleno extraordinario para dar cuenta de la "corrupción sistémica" que afecta a su entorno. A su entender, la vicepresidenta Yolanda Díaz tiene "oportunidad de dejar de ir de boquilla" y pasar de las palabras a los hechos.

"Menos palabras y más hechos. Menos ir de boquilla y más actuar políticamente. Yolanda Díaz, Sumar, puede mañana a través de la Mesa del Congreso hacer posible que el presidente del Gobierno comparezca y dé explicaciones a todos los españoles", ha declarado Gamarra en una rueda de prensa en la sede del PP.

Así se ha pronunciado después de que hace unos días la vicepresidenta segunda reclamase públicamente a Sánchez que acometa un "cambio profundo en el Gobierno" y que actúe ya con medidas anticorrupción, dado que el Ejecutivo "así no puede seguir".

"RESPONSABILIDAD" DE LOS SOCIOS ANTE LA "DESCOMPOSICIÓN"

Gamarra ha indicado que están viendo "en directo la descomposición de todo un Gobierno" y ha recalcado que, ante lo que está ocurriendo, los socios del PSOE "tienen también responsabilidades". A su entender, "tienen que decidir si quieren seguir siendo cómplices o deciden acabar con esta descomposición que también les arrastrará a ellos".

Así, la vicesecretaria del PP ha asegurado que "no basta con fingir que se está enfadado y no hacer absolutamente nada" como, en su opinión, hizo la semana pasada Yolanda Díaz. "Señora Díaz, usted puede hacer mucho más. Si realmente quiere limpiar la política española, debe de hacer mucho más", ha espetado a la vicepresidenta del Gobierno, para pedirle que apoye la petición de explicaciones en el Congreso que ha registrado el PP.

"¿QUÉ SABE SUMAR PARA SENTIRSE TAN INCÓMODO?"

Además, Gamarra ha dicho que "si no se produce esta crisis de gobierno" por parte de Sánchez que pide Yolanda Díaz, está en manos de Sumar provocarla si sus ministros en el Ejecutivo presentan su dimisión. "Está al alcance de los ministros de Sumar poner fin también a este Gobierno", ha abundado.

Sin embargo, se ha mostrado convencida de que no se irán del Gobierno porque quieren "seguir en sus despachos y en sus sillones", algo que, a su juicio, evidencia que están "siendo cómplices de este deterioro político e institucional".

Es más, Gamarra ha preguntado a los dirigentes de Sumar "qué es lo que saben para encontrarse tan incómodos". "Porque si están tan incómodos con quienes hoy se sientan en el Consejo de Ministros como para pedir que haya una crisis de gobierno y cambios, ¿qué es lo que ellos saben en relación a esas carteras del Gobierno de España que están tapando? Esa es la pregunta", ha interpelado.

CREE QUE SÁNCHEZ PRETENDE NO PISAR EL CONGRESO HASTA FEBRERO

Gamarra ha señalado que los cargos de Sumar son "tan cómplices y tan responsables como Pedro Sánchez, salvo que dejen de ir de boquilla" y pasen a los hechos, dado que no están ante "casos aislados" sino que están hablando de una posible financiación irregular y un "presunto blanqueo desde las cuentas del Partido Socialista". "Estamos hablando de la UCO entrando en dependencias del gobierno la semana pasada", ha apostillado.

Gamarra considera que Sánchez pretende "irse de vacaciones y no volver a pisar el Congreso de los Diputados hasta el mes de febrero". "Pretende esconderse y huir", ha dicho, para añadir que para eso "necesita" la colaboración de sus socios.

Por eso, ha vuelto a pedir a Díaz, que "tan digna" y "tan enfadada" aparece en los medios de comunicación", que deje de "proteger" a Pedro Sánchez y posibilite que comparezca ante el Pleno del Congreso, en vez de "bloquear" la petición del Grupo Popular.

HABILITAR EL MES DE ENERO PARA LA COMISIÓN DEL SENADO

Gamarra ha dicho que el PSOE, con su mayoría en la Mesa del Congreso y "ayudado" por Sumar, podrá impedir esa comparecencia de Sánchez, pero ha avanzado que el PP va a solicitar "que se habilite el mes de enero en el Senado para que se puedan seguir los trabajos de la comisión de investigación" del 'caso Koldo'.

En este sentido, ha indicado que el PP va a seguir "pidiendo explicaciones" para que "los españoles sepan la verdad" y "tengan que rendir cuentas ante la justicia a todos aquellos que se han estado beneficiando del dinero de los impuestos de los españoles".

Gamarra ha subrayado que las "tramas" afectan "ya a más de tres ministerios", al PSOE y al entorno más próximo de Pedro Sánchez. A su entender, el balance de este 2025 es que Pedro Sánchez "es el encubridor de la corrupción". "Pedro Sánchez es el origen de toda la corrupción, la contundencia sería la dimisión. Porque todo empieza y todo termina en él. Todas las tramas", ha finalizado.