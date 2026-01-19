El PP suspende la rueda de prensa del mediodía y el Senado tampoco celebrará la Comisión Koldo de este lunes

Archivo - El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha suspendido la rueda de prensa prevista para este lunes tras la reunión de su Comité de Dirección y ha pedido la anulación de la sesión prevista de la Comisión de Investigación sobre el Caso Koldo en el Senado debido al grave accidente ferroviario registrado este domingo en la localidad cordobesa de Adamuz.

Según han informado fuentes del partido, la formación ha decidido cancelar la comparecencia prevista en señal de respeto por las víctimas y afectados por la tragedia ferroviaria, y ha subrayado que "la cabeza y el corazón del Partido Popular está con los fallecidos, heridos y afectados por el accidente, así como con todos sus familiares".

Asimismo, el PP ha solicitado la suspensión de la sesión prevista para hoy de la Comisión de Investigación sobre el Caso Koldo en el Senado, por lo que dicha comisión no se celebrará este lunes y quedará aplazada hasta que se fije una nueva fecha.

Desde la formación han recalcado que, en estos momentos, la prioridad es acompañar a las víctimas y a sus familias en "unos momentos tan duros para toda la sociedad española", y han señalado que informarán de posibles novedades en relación con la agenda política en las próximas horas.