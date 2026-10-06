El PP teme que la huelga general "no sea la última" si gobierna y la califica de "trampantojo"

Archivo - La Portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz y el diputado y portavoz del PP, Borja Sémper, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados. - Isa Saiz - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha expresado este martes que "esta manifestación y huelga general", convocada por UGT y CCOO para este otoño, "no será la última" si su partido gobierna tras las elecciones generales del 29N.

En una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press, Muñoz ha criticado esta convocatoria de los sindicatos en "plena campaña" y ha deslizado que se trata de una estrategia de instrumentalización de los sindicatos por parte de la izquierda, sobre la que ha indicado que "sólo sabe ganar elecciones desde la crispación".

En este sentido, ha recordado que a los cuatro meses de llegar Mariano Rajoy a Moncloa en 2011 las sedes del PP ya estaban "rodeadas", dando por hecho que la izquierda volverá a movilizar la calle si Alberto Núñez Feijóo asume la Presidencia.

A su vez, el portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, ha ironizado en una entrevista en 'Onda Cero', recogida por Europa Press, con que los líderes sindicales se hayan "caído de la cama" justo ayer, después de ocho años de gobierno de Pedro Sánchez, y cree que "todo forma parte de un trampantojo y de un relato que ya no sorprende a nadie".

CAMPAÑA DEL "MIEDO" FRENTE A LA "ILUSIÓN"

Asimismo, la representante popular ha denunciado que Sánchez y la izquierda promuevan el "miedo" entre la población con alertas sobre supuestos recortes en las pensiones o los derechos sociales. A su juicio, el presidente del Gobierno alienta la confrontación en la calle al verse "acorralado" por los procesos judiciales e intentar sacar "rédito político" al carecer de un proyecto ilusionante.

"El PP ha gobernado este país muchos años y no hemos acabado con los servicios públicos, al contrario, los hemos mejorado, hemos ampliado derechos sociales y aquí nadie ha dejado de tener su pensión". Así, Muñoz ha indicado que esta estrategia le recuerda a "cuando Alfonso Guerra decía lo mismo" en los años 90.

Frente a esta estrategia, la portavoz ha contrapuesto la propuesta del PP, centrada en generar "ilusión" para recuperar unas instituciones públicas independientes, devolver las oportunidades a los jóvenes y reconstruir el bienestar de las clases medias.

USO "TRILERO" DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE Y AUDITORÍA EN MONCLOA

Por otra parte, la dirigente del PP ha calificado de "truco trilero" la intención del Ejecutivo de aprobar los Reales Decretos de Vivienda, que tumbó el Parlamento el pasado viernes y que hoy volverá a aprobar el Consejo de Ministros mediante la Diputación Permanente al estar disueltas las Cortes.

"Nosotros lo encajamos dentro de su propia campaña de cara al 29 de noviembre. Es un acto de propaganda", ha indicado la portavoz, recordando además que Sánchez "nunca tuvo una mayoría para gobernar". En esta línea, ha criticado que el presidente recurra a una vía parlamentaria de la que renegaba cuando estaba en la oposición, recordando que es el presidente a quien más decretos le ha rechazado el Congreso.

En este sentido, Sémper ha expresado que, bajo su opinión, el Ejecutivo quiere "tapar ocho años de inacción en vivienda con la utilización torticera del Congreso" y ha acusado a Pedro Sánchez de "manoseo" de los procedimientos, al llevar estos decretos a la Diputación Permanente del Congreso, para "saltarse la voluntad de la mayoría del Congreso". "Es grave", ha exclamado.

El portavoz 'popular' considera que el Ministerio de Vivienda ha sido el que ha convertido el problema del acceso a la vivienda "en el primer problema de los españoles, pese a que cuando Sánchez llegó a Moncloa era el número 16".

Dicho esto, Sémper ha abogado por solucionar el problema del acceso a la vivienda generado por el Gobierno de Sánchez con "propuestas" y con un "modelo alternativo" y se pregunta retóricamente cómo van a "aceptar que el problema de la vivienda vaya a resolverse con dos reales decretos cuando es mucho más complejo".