El PP tienta a los socios del PSOE para que el Congreso exija a Sánchez una comparecencia monográfica sobre corrupción

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP aprovechará el próximo Pleno del Congreso para someter a votación su exigencia para que el presidente Pedro Sánchez, haga una comparecencia "monográfica" sobre casos de corrupción, en vez de la propuesta del Gobierno de mezclar el caso de Santos Cerdán con el Consejo de UE, la Cumbre de la OTAN y la Conferencia de la ONU sobre Cooperación. Los 'populares' buscan el apoyo de socios de investidura como ERC y el PNV, que han criticado ese formato "gazpacho" o "porrusalda" ofrecido por Moncloa.

A través de la moción, consecuencia de la interpelación urgente que dirigieron los 'populares' este miércoles a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, los de Alberto Núñez Feijóo forzarán a los socios del PSOE a posicionarse públicamente sobre este asunto.

En su texto, al que ha tenido acceso Europa Press, exigen que el Gobierno ofrezca explicaciones públicas, mediante una comparecencia monográfica del presidente del Gobierno ante el Pleno del Congreso de los Diputados, sobre las graves tramas corruptas que llevan años actuando en "connivencia" con su Gobierno.

NADA DE DILUIR EL TEMA

Y es que el Gobierno trasladó a la Junta de Portavoces del Congreso el pasado martes su intención de que Sánchez comparezca ante el Pleno el próximo 9 de julio para rendir cuentas por la salida del ex 'número 3' del PSOE Santos Cerdán por el informe de la UCO, pero también por el plan de rearme de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), el Consejo Europeo y la Conferencia de la ONU sobre Cooperación.

El PP ya se quejó el martes del intento del Gobierno de "diluir" la comparecencia del 'caso Cerdán' con temas internacionales, además de criticar la tardanza en dar explicaciones, tres semanas después de que Sánchez se ofreciese a comparecer en "la primera fecha posible".

Pero también algunos de los socios habituales del Ejecutivo han criticado que el presidente vaya acudir a la Cámara Baja con una 'comparecencia río' y no con un pleno monográfico sobre corrupción. El portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, considera que el Ejecutivo ha planteado un "buen gazpacho" y les ha reclamado que "dejen de cavar, por favor".

De su parte, la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha avisado de que "no es serio" mezclar en una única comparecencia tantos temas dispares y ha avanzado que pedirán una comparecencia monográfica en la próxima Junta de Portavoces.

"Pedimos celeridad y transparencia, no porrusalda. No es serio que el Gobierno mezcle en una sola comparecencia lo de Cerdán con la OTAN, el Consejo Europeo o la Conferencia sobre Financiación para el Desarrollo. Así no.", ha sido el mensaje publicado por Vaquero y recogido por Europa Press.

RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

En su moción, el PP también quiere instar al Gobierno a asumir su responsabilidad política ante la gravedad de los hechos investigados por la Guardia Civil en relación al 'caso Koldo', poniendo fin a la estrategia de "ocultación, enfrentamiento institucional y degradación democrática" a la que, a su juicio, están sometiendo a nuestro país.

Y por último, reclaman que se adopte, "de manera inmediata", las medidas necesarias para restaurar la confianza en las instituciones democráticas y en el Estado de Derecho, garantizando la regeneración institucional, la transparencia en la gestión pública y la depuración efectiva de responsabilidades.