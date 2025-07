El PP tilda de "mero postureo" la "pretendida lucha contra la corrupción y el machismo" de Sánchez

MADRID 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha asegurado este sábado que el presidente del Gobierno "no tiene palabra" y "no tiene credibilidad" y, por lo tanto, "su pretendida lucha contra la corrupción y el machismo es mero postureo mientras no deje el cargo por ser el máximo responsable de lo ocurrido".

Así ha reaccionado el PP después de que Pedro Sánchez haya confirmado ante el Comité Federal del PSOE que seguirá al frente del partido a pesar de admitir que fue él quien confió en los dos últimos secretarios de Organización, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, ahora implicados en un presunto caso de corrupción.

En un comunicado, el PP ha señalado que la respuesta de Sánchez a "la corrupción y al machismo del PSOE ha sido escoger a una persona que adjudicaba obras a empresas de la trama", en alusión a la nueva secretaria de Organización, Rebeca Torró.

Además, el PP ha criticado que Sánchez no haya mencionado en su discurso a su exministro José Luis Ábalos ni a su exsecretario de Organización Santos Cerdán y haya dedicado más tiempo a hablar del expresidente José María Aznar que del socialista Francisco Salazar, quien ha renunciado a la Ejecutiva del PSOE y a su cargo en Moncloa tras ser acusado de acosar a mujeres.

"Es un insulto a la inteligencia que no haga ni media mención a los integrantes de su clan corrupto y al que ayer publicitó como adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE", ha manifestado el PP en el mismo comunicado.

"SÁNCHEZ ES TAN BUEN PRESIDENTE COMO CAZATALENTOS"

El PP también se ha referido a acusaciones de varias mujeres contra el socialista Francisco Salazar por sus comportamientos inadecuados que ha publicado 'eldiario.es' y que han llevado a que finalmente renuncie a la Ejecutiva del PSOE y a su cargo en Moncloa.

"A Sánchez le valía cambiar a un machista por otro y ha sido su partido el que le tumba el nombramiento. Quien hace un minuto era 'un compañero íntegro' ahora es un machista que no puede dirigir Ferraz", ha manifestado.

El PP ha afirmado que "Sánchez es tan buen presidente como cazatalentos". "O en su partido hay poca gente ejemplar o no es bueno eligiendo perfiles adecuados para la política española", ha manifestado, para añadir que en "Ferraz ya nadie puede poner la mano en el fuego por nadie porque el PSOE es un auténtico incendio".