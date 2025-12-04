El PP tira de ironía y convoca a agitadores ultra, pseudomedios y periodistas a un encuentro navideño con "chistorras"

Imagen de la copa de Navidad del PP - PP

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP de Alberto Núñez Feijóo ha decidido tirar de ironía en la Copa de Navidad del partido y en su invitación se proclama "líder de la fachosfera" y convoca a "agitadores ultra", trabajadores de "pseudomedios" y periodistas a un encuentro navideño con "chistorras".

El PP se ha hecho eco de uno de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que recogía la jerga que utilizaban, entre otros, el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García para referirse a billetes de alto valor, de forma que "chistorras" serían billetes de 500 euros, "soles" los de 200 y "lechugas" los de 100.

En la imagen de la invitación para esta Copa de Navidad --se celebrará el día 17 en el Congreso-- que el partido ha enviado a los periodistas que siguen el día a día de la información del PP aparece una cazuela con chistorras.

EL PP, "LÍDER DE LA FACHOSFERA"

"Aprovechando que no estás encarcelada, y en tu condición de agitadora ultra, de trabajadora de un pseudomedio o de representante de un medio de comunicación, el PP cómo líder de la fachosfera, quiere compartir contigo un aperitivo para celebrar estas fiestas tan señaladas", reza textualmente el texto de la invitación.

El PP también recurre en su mensaje al término "fachosfera" que ha sido utilizado por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en muchas de sus intervenciones públicas. En el congreso nacional que los 'populares' celebraron en julio ya vendieron camisetas con algunas frases míticas del presidente del Gobierno como "Fachosfera" o "Son las 5 y no he comido".