El PP tumba en el Senado el plan de los socios del Gobierno para acabar con los aparcamientos en los centros urbanos

Macroparking de la estación de Atocha, a 25 de mayo de 2026, en Madrid (España). Adif Alta Velocidad encara el final de las obras del nuevo aparcamiento modular, desmontable y reutilizable de la estación. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El PP ha rechazado este miércoles en la Comisión General de Entidades Locales del Senado una iniciativa de varios aliados parlamentarios del Gobierno que proponía dejar de construir nuevos aparcamientos en el interior de los núcleos urbanos consolidados.

Se trataba de una iniciativa no legislativa presentada por el Grupo Izquierda Confederal (Más Madrid, Compromís, Asociación Socialista Gomera, Geroa Bai y el senador por Pitiusas), que ha contado con el apoyo del PSOE.

En concreto, la propuesta buscaba la colaboración de las comunidades autónomas y entidades locales para revisar los planes de movilidad urbana.

Según el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, estos aliados del Gobierno pretendían fomentar la creación de aparcamientos disuasorios en las periferias urbanas para interceptar el tráfico antes de entrar a la ciudad, en vez de construir garajes en el centro urbano,.

Para ello, proponían garantizar la "conexión eficiente" de estos aparcamientos disuasorios con los centros urbanos, mediante sistemas de transporte público de alta frecuencia, accesibles y sostenibles.

El texto también promovía "medidas complementarias de restricción del tráfico en los centros urbanos", tales como zonas de bajas emisiones, peatonalizaciones progresivas y limitaciones de acceso a vehículos privados.

Por último, buscaban instar al Gobierno a desarrollar "campañas de concienciación ciudadana sobre los beneficios de la movilidad sostenible" y priorizar la financiación estatal y europea hacia proyectos que sigan este modelo de movilidad disuasoria y sostenible, especialmente en territorios insulares.