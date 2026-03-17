El PP usa su mayoría en el Senado para activar un mecanismo para forzar a la SEPI a detallar el rescate de Plus Ultra

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, interviene durante una sesión de control al Gobierno en el Senado, a 3 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado este martes que ha registrado un escrito de amparo a la Mesa del Senado, en la que los 'populares' cuentan con mayoría absoluta, para exigir a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que remita a la Cámara Alta los expedientes de los rescates de Plus Ultra y Air Europa.

Así lo ha adelantado Alicia García en una intervención en el Pleno del Senado de este martes, donde ha explicado que estos expedientes de los rescates de Plus Ultra y Air Europa los ha reclamado el PP en el seno de la comisión de investigación de la Cámara Alta y no han encontrado respuesta.

Según ha detallado, la SEPI ya ha superado el plazo reglamentario para entregar dicha documentación y "ni una sola respuesta". Además, considera que en el caso de Air Europa es "extremadamente grave" porque ha pasado un año desde la petición.