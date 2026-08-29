PP vasco critica "la desfachatez" del PNV al instar a las FSE de Euskadi "a irse a Ceuta"

Archivo - La portavoz del PP en el Parlamento Vasco, Laura Garrido, y el presidente del PP vasco, Javier de Andrés, - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria del PP vasco, Laura Garrido, ha criticado "la desfachatez" del presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, al instar a las Fuerzas de Seguridad del Estado que se encuentran en Euskadi "a irse a Ceuta".

A través de las redes sociales, Garrido asegura que estas declaraciones de Esteban demuestran, "de nuevo, que no hay ninguna diferencia entre el PNV y Bildu". "El PNV, que alienta la llegada de inmigrantes irregulares, quiere que se vayan los que ejercen competencias contra las mafias, el control de fronteras, el yihadismo, la delincuencia organizada o las aduanas", le ha censurado en alusión a la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Por su parte, el presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha destacado que "lo de intentar evitar que los votos al PNV se le vayan a Bildu haciéndose tan 'progre' como ellos, se les está yendo de las manos".