El PP ve un "error diplomático" que Sánchez no vaya al funeral del Papa, una ausencia que abre puerta a la especulación

Borja Sémper

MADRID 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha asegurado este viernes que es un "error diplomático de primer nivel" que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se ausente del funeral del Papa que se celebrará en Roma este sábado y ha reconocido que esa decisión abre la puerta a la "especulación".

"Como no sabemos los motivos --de la ausencia-- pues se abre la especulación. Cuando el Gobierno no es transparente y cuando el presidente del Gobierno no explica a los españoles el por qué de sus decisiones, lo razonable es que los españoles se hagan preguntas y especulemos sobre las razones", ha declarado Sémper a los periodistas delante de la sede del PP.

Tras insistir en que ante la falta de explicaciones es "razonable" que se especule sobre por qué el presidente del Gobierno "no va" al funeral, Sémper ha subrayado que "lo que parece claro es que es una falta de respeto y un error diplomático de primer nivel".

El Gobierno confirmó el martes que el presidente del Gobierno no estará en la delegación española que acompañarán a los Reyes al funeral del Papa Francisco, fallecido este lunes a los 88 años. Sí que formarán parte de la misma las vicepresidentas primera y segunda del Gobierno, María Jesús Montero y Yolanda Díaz, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el presidente del Partido Popular.