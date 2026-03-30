El PP ve "improvisado" el cierre del espacio aéreo a aviones militares a Irán y pregunta por qué Sánchez lo ocultó

Archivo - La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, durante una rueda de prensa, en el Senado, a 16 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, ha calificado este lunes de "improvisada" la decisión del Gobierno de cerrar el espacio aéreo a los aviones militares que participan en la guerra de Irán y ha criticado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no informase de este asunto durante su comparecencia el pasado miércoles ante el Pleno del Congreso.

En concreto, el Gobierno ha cerrado el espacio aéreo español a aquellos vuelos de aviones implicados en la guerra de Irán, bajo la llamada operación 'Furia Épica' impulsada por Estados Unidos e Israel. Con esta restricción, España no sólo prohíbe el uso de las bases militares de Rota y Morón, sino también que aviones vinculados a la ofensiva contra Irán puedan volar por el espacio aéreo español.

En una rueda de prensa en el Senado, García ha señalado que el presidente del Gobierno y sus ministros han dado "mensajes contradictorios" con este asunto, remitiéndose a declaraciones de la titular de Defensa, Margarita Robles.

"Yo creo que es una hipocresía, una más. Hemos visto como incluso la ministra de Defensa decía que se estaban cumpliendo los convenios y hemos visto cómo han salido fragatas", ha dicho, en alusión a la fragata 'Cristóbal Colón' que partió a Chipre tras el ataque de Irán. A su entender, "parece" que el envío de esa fragata y "los aviones que han estado circulando" evidencian que "la pancarta de Sánchez del 'No a la guerra' es de pacotilla".

AFEA A SÁNCHEZ HABLAR DE LA GUERRA DE IRAK Y NO DE ESTO

A renglón seguido, ha preguntado al Gobierno por qué toma ahora la decisión de cerrar el espacio aéreo a aviones militares hacia Irán. "La verdad es que si no estaba ocurriendo nada, ¿por qué toman esta decisión? Si ellos han negado que no estaban cooperando o volando aviones", ha enfatizado.

La portavoz del Grupo Popular ha destacado que Sánchez compareció hace una semana en el Pleno del Congreso para informar de la posición del Gobierno en el conflicto en Irán pero no aludió a ese cierre del espacio aéreo.

"Lo que vimos es un presidente del Gobierno mirando por el espejo retrovisor y hablando de la España de hace 23 años y, de verdad, esto se le olvidó porque no explicó absolutamente nada de decisiones que, como siempre, son decisiones improvisadas y muestra también su debilidad internacional", ha aseverado.

SÁNCHEZ CRITICA QUE NETANYAHU IMPIDA MISA DEL DOMINGO DE RAMOS

Al ser preguntada por la decisión del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de impedir la misa del Domingo de Ramos aunque después reculó --Sánchez le acusó de "atacar la libertad religiosa" por impedir esa misa--, Alicia García ha dirigido sus críticas contra el presidente español.

"Tenemos un presidente, que es el presidente del Gobierno, que no felicita la Navidad, sí felicita el Ramadán", ha dicho, para añadir que Sánchez con su mensaje en redes sociales sobre la misa del Domingo de Ramos estaba "buscando la redención porque la semana de Pascua, con el desfile de Ábalos y de todos los demás en los juzgados se le va a convertir en una semana de penitencia".

Interrogada de nuevo si la dirección de PP tiene alguna crítica hacia Netanyahu por haber impedido esa celebración del Domingo de Ramos, la portavoz del Grupo Popular se ha limitado a decir que "ya había contestado" sobre esa cuestión.