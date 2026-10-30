El PP ve "irrelevante" que Puente dimita o no a estas alturas y apunta a Sánchez, que lo ha "politizado todo"

Archivo - El vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, durante una rueda de prensa, posterior al Comité de dirección del Partido Popular, en la Sede del PP, a 14 de septiembre de 226, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha asegurado este viernes que es ya "irrelevante" que "a estas alturas" el ministro de Transportes, Óscar Puente, dimita o no tras la tragedia de Urda (Toledo) y ha señalado que hay una "responsabilidad superior", apuntando al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quien lo ha "politizado todo".

"Para mí, lo relevante no es lo que va a hacer Óscar Puente sino lo que ha hecho quien ha permitido que Óscar Puente sea ministro durante tantos años y lo que ha hecho quien ha permitido que la política esté instalada aquí. Y esto tiene un nombre que se llama Pedro Sánchez", ha afirmado en una entrevista en 'Telecinco', que ha recogido Europa Press.

Al ser preguntado si entiende que no haya dimitido aún el ministro, Sémper ha dicho que no lo ha entendido desde hace meses y ha criticado que con el Gobierno de Pedro Sánchez "nadie asuma ninguna responsabilidad política".

"CÁLCULO PARTIDISTA O ELECTORAL"

A su entender, que dimita o no ahora el ministro Puente "no responde a una asunción de responsabilidad política alguna o a un criterio moral" sino que "depende de un cálculo partidista" y de "un cálculo electoral" como, a su juicio, "viene siendo desde hace demasiado tiempo" con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Sémper cree que la responsabilidad política "trasciende" a Puente porque hay "una responsabilidad superior" de quien "ha creado una política de enfrentamiento", de "ministros tuiteros" y lo "ha politizado todo, hasta lo que no debería haber sido politizado, como son responsabilidades técnicas".

Tras asegurar que "todo se terminará por saber" expresar su "indignación" ante lo que ocurre, ha señalado que es "indecente e inmoral" lo que están viendo estos años con "la gestión política", que "ha hecho que muchos ciudadanos" tengan "miedo de subirse a un tren" cuando el AVE "era la joya" y "desconfíen de los servicios públicos".

"Nos han querido hacer creer que hay que aceptar con normalidad, que las cosas no funcionan en España. Y esto es inmoral, porque toda la política ganadora se ha convertido en un relato, en una teatralización, en una escenificación, y esto tiene consecuencias, que no las pagan los gobernantes, las pagan los ciudadanos y los usuarios de los servicios públicos", ha enfatizado.

BÁÑEZ, UNA "BUENA PERSONA" Y "COMPETENTE"

Sémper ha tenido un recordatorio para todas las personas que aún hoy no han sido capaces de recuperar a sus familiares y a sus amigos tras la tragedia de Urda porque están "entre el amasijo de hierros". Además, ha puesto en valor la trayectoria de la exministra de Trabajo Fátima Báñez, fallecida en el accidente.

Según ha dicho, Báñez era "una persona competente" como está "diciendo todo el mundo" y además "una buena persona". "Creo que en estos tiempos conviene resaltar estos valores. Era una tipa que además de su excelencia nunca se le subió a la cabeza y conviene recordar esto en estos tiempos", ha finalizado.