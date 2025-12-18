El PP ve en la reunión de PSOE y Sumar "un acto más de la tragicomedia" de Sánchez y Yolanda Díaz

Archivo - La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, durante una rueda de prensa, en el Senado, a 16 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, considera que la reunión de PSOE y Sumar para abordar la crisis tras los casos de corrupción y las denuncias de acoso sexual supone "un acto más de la tragicomedia" que, a su juicio, "montan de vez en cuando" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su vicepresidenta, Yolanda Díaz.

En una rueda de prensa en el Senado, García ha indicado Sumar ha "reducido sus expectativas" ante ese encuentro --que tendrá lugar este viernes--, ya que, según ha dicho, ha pasado de pedir a Pedro Sánchez "que haga un cambio brutal del Gobierno a pasar a conformarse con una reunión de segundo nivel entre los partidos".

"Es un acto más de esta tragicomedia, diría yo, que montan de vez en cuando Sánchez y Yolanda Díaz", ha manifestado García, que ha indicado que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo "no tiene ningún interés en abandonar el Gobierno".

Así, ha asegurado que Díaz "hace muchas simulaciones" y "amenaza" con "rupturas falsas" pero "luego quedan en nada porque sabe que fuera del Gobierno hace mucho frío, sin coche oficial y sin alfombras y sin piso de más de 400 metros".