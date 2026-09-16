El PP ve a Sánchez como un "personaje que parasita Moncloa" y que "tira balones fuera" al culpar a Vivas de la crisis

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 16 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular, Ester Muñoz, ha acusado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "tirar balones fuera" al responsabilizar al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, de la presencia de menores en las calles de la ciudad autónoma. A su entender, "este es el personaje que parasita la Moncloa".

Así se ha pronunciado después de que Sánchez haya animado a preguntar al presidente de Ceuta por qué sigue habiendo centenares de menores inmigrantes por las calles de la ciudad autónoma, tras cumplirse mes y medio de la entrada masiva de unas 80.000 personas a finales de julio y pese a que Marruecos se compromete públicamente a reacogerlos.

"Eso pregúntaselo a Vivas", ha espetado Sánchez a los medios en los pasillos de la Cámara Baja, mientras se dirigía a la salida, después de su intervención en el hemiciclo, donde acusó a lo 'populares' de "cronificar" la crisis y de poner "palos en las ruedas".

En declaraciones a los medios, al ser preguntada por esas palabras de Sánchez, Muñoz ha afirmado que los españoles "pueden ver el tipo de personaje que parasita la Moncloa". Así, ha dicho que es una persona que "cuando hay problemas en su país, tira balones fuera".

En este sentido, ha denunciado que Sánchez eluda sus responsabilidades y se centre en sus redes sociales y en el descanso vacacional en lugar de gobernar y de dar soluciones a los problemas de la gente. "Él está a sus listas de TikTok, a su música y que le dejen descansar, que tiene derecho a tener vacaciones", ha enfatizado.

"SIN PRINCIPIOS, SIN VERGÜENZA, AMORAL" Según ha insistido, este es "el tipo de personaje que parasita" el Gobierno de España, que se dedica a "tirar balones fuera". "No va con él Ceuta, no va con él España, no va con él los menores", ha enfatizado, para emplazar a Sánchez a convocar ya elecciones para que "haya un gobierno responsable, que no coja los problemas y los tire".

Por eso, Muñoz ha subrayado que el PP no va a para de decir que, como "son unos incompetentes y parece que no quieren solucionar nada", que se aparten y que dejen a quienes tienen "ganas de defender" a España.

En sus redes sociales, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso ha vuelto a cargar contra Sánchez criticando que, cuando le preguntan por los menores de Ceuta, "dice que le pregunten a Vivas". "España no va con él. Sin principios, sin vergüenza, amoral. Carente de toda virtud", ha aseverado en 'X'.

SÉMPER: EL GOBIERNO "SIEMPRE EXTERNALIZA LAS CULPAS"

Por su parte, el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha indicado que lo ocurrido en Ceuta describe "el manual del Gobierno" frente a las crisis: "Siempre externaliza las culpas y nos trata a los ciudadanos como idiotas. La pregunta es: ¿a quién va a creer usted, al Gobierno o a sus ojos?", ha interpelado.

En sendas entrevistas en Antena 3 y Telecinco, Sémper ha afirmado que Sánchez busca como estrategia "cronificar" la crisis de Ceuta para que los españoles se olviden de lo que ha sucedido, pero ha advertido de que el Gobierno "no ha calibrado bien a lo que se enfrenta" porque la solidaridad que ha despertado la ciudad es de tal magnitud que su actitud será penalizada.

Tras recalcar que a única manera de solucionar la situación es que "quienes entraron de manera ilegal en España vuelvan a su país", ha reprochado a Sánchez el silencio que hoy ha mantenido en el Congreso tras la pregunta de Alberto Núñez Feijóo sobre cuándo habló por última vez con Marruecos.

"No tenemos información de cómo está gestionando el Gobierno todo lo que está pasando", ha enfatizado, para calificar de "vergüenza nacional e internacional" que todavía no se conozca cuántos menores permanecen en situación irregular en Ceuta.