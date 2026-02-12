El PP ve "vergonzosa" e "histórica" la imagen de Ábalos y Koldo ante el TS: "Es el núcleo del sanchismo ante los jueces"

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz (i), a su llegada a la Junta de portavoces en el Congreso de los Diputados, a 10 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha calificado de "vergonzosa" e "histórica" la imagen del exministro José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García ante el Tribunal Supremo, ya que, según ha recalcado, es el "núcleo central del sachismo" el que se ha sentado "ante los jueces". A su entender, el ciclo de Pedro Sánchez "llega a su fin".

El Tribunal Supremo ha celebrado una audiencia preliminar previa al juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas en pandemia para escuchar las alegaciones de los tres acusados: el exministro Ábalos, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.

Ábalos y Koldo se encuentran en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre. Este jueves, la abogada de Koldo ha pedido someter al exasesor al polígrafo y un careo con Aldama de cara al juicio de mascarillas.

"ESTOS NO SON CASOS AISLADOS"

Muñoz ha afirmado que el día de hoy deja una imagen "tan histórica como vergonzosa", con Ábalos y Koldo García ante los magistrados del Tribunal Supremo "hablando y declarando por los casos de corrupción que le rodean a ellos, al Partido Socialista y a Pedro Sánchez".

"Que no nos engañe el Partido Socialista, estos no son casos aislados o particulares, es el núcleo central del sanchismo ante los jueces y ante los magistrados", ha manifestado la portavoz del Grupo Popular en un vídeo grabado que ha difundido el PP.

Así, Muñoz ha recordado que Ábalos es la persona que "aupó a Pedro Sánchez hasta la Secretaría General del PSOE" y después defendió en 2018 "la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez" al Palacio de la Moncloa.

"EL CICLO DE SÁNCHEZ LLEGA A SU FIN"

En el caso de Koldo García, ha destacado que era "quien guardaba los avales de Pedro Sánchez y después estuvo en cargos de responsabilidad incluso en Adif, con todo lo que estamos conociendo estos días", en alusión al mantenimiento y situación de las infraestructuras tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

La portavoz parlamentaria del PP ha indicado además que esta semana deja otras "tres cuestiones clave", empezando porque "hay un testigo que dice que Leire Díaz, la fontanera, se refería a Pedro Sánchez como el número uno".

En segundo lugar, ha señalado que han visto al exsecretario de Organización del PSOE, "el todopoderoso Santos Cerdán", "hablando de las saunas del presidente del Gobierno". "Y también hemos conocido a un testigo que confirma que Carmen Pano, la empresaria de la trama de Hidrocarburos, llevaba bolsas a Ferraz", ha apostillado.

Muñoz ha asegurado que el "ciclo de Pedro Sánchez llega a su fin" y ha añadido que el presidente del Gobierno "solo tiene dos opciones: o alargar la agonía e intentar alargar la legislatura hasta que llegue a fin, o convocar a los españoles para que tomen la palabra y puedan elegir un Gobierno del que sentirse orgullosos".