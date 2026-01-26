El PP ve una "vergüenza" que Sánchez comparezca "24 días después de la tragedia de Adamuz" y "camuflado" con otros temas

Archivo - El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una rueda de prensa, en la sede del PP en Génova, a 12 de junio de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha calificado de "vergüenza" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vaya a comparecer en el Congreso para informar del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) "24 días" después de la tragedia y "camuflada" esa comparecencia con otros temas internacionales, según han indicado fuentes del partido.

En concreto, el presidente del Gobierno comparecerá en el Pleno del Congreso de los Diputados el miércoles 11 de febrero para dar explicaciones sobre la gestión de los últimos accidentes ferroviarios en Adamuz, donde han fallecido 45 personas, y en Gélida (Barcelona), donde murió el maquinista en prácticas.

Además, Sánchez va a dar cuenta de la posición del Gobierno sobre la situación internacional y sobre el contenido de las últimas reuniones y foros internacionales en los que ha participado, como el último Consejo Europeo en Bruselas donde los socios trasladaron su apoyo a la soberanía de Groenlandia y Dinamarca tras las amenazas de la Administración de Donald Trump.

ES "BOCHORNOSO" QUE QUIERA "MEZCLAR" LAS EXPLICACIONES

El PP ha criticado que Sánchez no vaya a comparecer "hasta el 11 de febrero, 24 días después de la tragedia de Adamuz, en lugar de hacerlo esta misma semana en el Senado como ha solicitado el Partido Popular". A su entender, el presidente se "salta una vez más, el Reglamento del Senado que le obliga a comparecer en la Cámara Alta".

En este sentido, el PP ha recalcado que es "una vergüenza" que Sánchez quiera esperar dos semanas más para dar explicaciones sobre los accidentes, cuando "podría hacerlo esta misma semana en una comparecencia monotemática y no camuflada entre otros temas como pretende hacer en el Congreso".

"Es bochornoso que el presidente del Gobierno quiera mezclar las explicaciones de sus encuentros y foros internacionales con las de la tragedia ferroviaria que ha sufrido España", han indicado fuentes de PP, que han recordado además que "su única aparición ante los medios" fue el lunes pasado y "encima sin aceptar preguntas: un auténtico desprecio a la ciudadanía".

"Ni por la fecha escogida, dentro de dos semanas, ni por intentar acumular temas tan dispares faltando el respeto a las víctimas de los fallecidos y a los heridos podemos entender la decisión de un presidente del Gobierno insensible, cruel y que busca escapar de su responsabilidades hablando de lo que puede pasar en Ucrania y no de lo que ya ha pasado en España", han añadido las mismas fuentes.

Por eso, el PP se ha preguntado "qué coño tiene que pasar en este país" para que el presidente del Gobierno salga de La Moncloa y dé explicaciones, parafraseando así las propias declaraciones de Sánchez en 2019 cuando dijo "qué coño tiene que pasar" para que Mariano Rajoy salga de la Moncloa y "pise el barro" tras la crecida del Ebro.

BRAVO CRITICA QUE NO VAYA AL SENADO

En una rueda de prensa en la sede del PP, el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, a criticado que el presidente del Gobierno se plantee no comparecer este jueves en el Senado como ha pedido el Grupo Popular por no estar obligado. "¿De verdad?", se ha preguntado.

En este punto, ha emplazado a Sánchez a que, independientemente de lo que diga una norma, acuda a la Cámara Alta a dar información porque es su obligación después de que hayan fallecido 46 personas en accidentes ferroviarios. "¿No les parece que es un motivo suficiente para acudir a un Parlamento a dar explicaciones?", se ha preguntado.

Bravo ha asegurado que los ciudadanos sienten "miedo" a este Gobierno "por lo que hace y por lo que no hace, por lo que dice y lo que no dice" y ha añadido que las explicaciones realizadas solo han servido para intensificar "la alarma", provocando "desasosiego".

"La realidad es que tenemos a todo un país en estado de shock, sin prácticamente servicios en el sur y suspendido o con interrupciones en el norte. Esta es la fotografía de un servicio público que cada día que pasa está peor", ha afirmado, para recriminar al Gobierno que repita "el mismo patrón" que con la crisis del apagón del pasado 28 de abril al "mentir" con "medias verdades".