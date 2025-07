El PP vende camisetas en su congreso con frases de Sánchez como "fachosfera" o "Son las cinco y no he comido"

MADRID 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Bajo el lema 'Toma Partido por España', el PP ha inaugurado este viernes su XXI Congreso Nacional del partido que se celebrará este fin de semana en Madrid, en un encuentro en el que los 'populares' reelegirán a Alberto Núñez Feijóo como presidente en un momento de alto voltaje político por las consecuencias del 'caso Cerdán' en el PSOE. Como en otros cónclaves, los 'populares' venden 'menchandising' como camisetas o sudaderas, en este caso con frases de Pedro Sánchez como "fachosfera" o "Son las cinco y todavía no he comido".

El recinto en el que tendrá lugar la cumbre de los 'populares', ubicado en las instalaciones de la Feria de Madrid, está divido en cuatro grandes estancias, la primera de ellas, un espacio amplio que recibe a todos los participantes con múltiples 'stands' informativos colocados bajo señales de diferentes plazas temáticas: las ideas, el encuentro, la libertad o la juventud, son alguna de ellas.

En esos puestos, los asistentes pueden encontrar desde información hasta 'merchandising' del propio Congreso pero también de la fundación que preside José María Aznar, Faes, las Nuevas Generaciones del PP o el Partido Popular Europeo, entre otros.

Los recuerdos disponibles para los asistentes van desde botellas y pulseras hasta camisetas y sudaderas personalizadas con palabras como "Fachosfera" o "Cambio" y frases de algunos exdirigentes 'populares' como el "muy españoles y mucho español" del ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy o "son las cinco y no he comido", en referencia a la frase utilizada por el presidente Pedro Sánchez el día que dio la rueda de prensa tras el informe de la UCO que apuntaba a su ex 'número tres' Santos Cerdán.

Posteriormente, los participantes pueden acceder al amplio salón plenario que ha preparado el PP y donde se pronunciarán los principales discursos con los que los de Alberto Núñez Feijóo tratarán de exhibir una imagen de "fortaleza" y "unidad" frente a un PSOE "en descomposición" y "en llamas, cercado por la corrupción".

ESPACIOS PARA QUE LOS COMPROMISARIOS PUEDAN VOTAR

Los otros dos espacios del recinto están habilitados para que los más de 3.000 compromisarios del congreso puedan votar y otro para celebrar a puerta cerrada los debates de las dos ponencias del cónclave, la de Estatutos y la Política.

Ha sido el presidente de la comisión organizadora del Congreso, Alfonso Serrano, el encargado de guiar a los periodistas por los diferentes 'stands', en los que se ha parado a saludar y hacerse fotos con los militantes, así como por la enorme sala en la que se pronunciarán los discursos y diálogos previstos. En ese espacio, los cargos de la Comunidad de Madrid, al ser los anfitriones del evento, gozarán de un sitio privilegiado al ubicarse en las primeras filas a la izquierda del orador.