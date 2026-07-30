PP vincula la crisis migratoria en Ceuta a la regularización de inmigrantes del Gobierno: "A nadie puede sorprenderle"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ofrece una rueda de prensa tras una reunión de los consejeros de Medio Ambiente de las CCAA gobernadas por el PP, en la sede nacional del Partido Popular, a 30 de julio de 2026, en Madrid (España). - Isa Saiz - Europa Press

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha vinculado la crisis migratoria que se ha producido este jueves en Ceuta --con la llegada de miles de inmigrantes que han flanqueado el vallado para entrar en territorio español-- a la regularización de inmigrantes que impulsó el Gobierno el pasado abril.

"A nadie puede sorprenderle que miles de personas quieran entrar en un país que regulariza a más de un millón de inmigrantes irregulares de un día para otro", ha afirmado el dirigente 'popular' a través de una publicación esta tarde en 'X', recogida por Europa Press.

Además, ha asegurado que los migrantes llegan "con la expectativa de que Pedro Sánchez les convierta más pronto que tarde en ciudadanos españoles", y ha criticado que el Ejecutivo esté mandando el mensaje de que "los que vengan" serán nacionalizados "pronto".

Asimismo, ha responsabilizado al Gobierno de "lo que pasa en Ceuta". "Un motivo más para echarle cuanto antes"; ha concluido.

Por otro lado, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha advertido que la situación en la ciudad autónoma "pone en jaque la integridad territorial" y ha arremetido contra la "pasividad total" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Gamarra ha insistido en que "Moncloa desoye las peticiones de auxilio y refuerzos de TODOS (también del PSOE)" a la vez que "decenas de miles de inmigrantes sobre Ceuta y siguen cruzando" la frontera. "¿Y el Gobierno?", se pregunta a través de 'X': "No hay".

El Partido Popular Europeo, apelando a la Comisión Europea, ha afirmado que se deben exigir "responsabilidades a Sánchez" por "no proteger la frontera exterior" e "impedir los cruces ilegales", así como "garantizar el retorno inmediato de quienes no tienen derecho a permanecer en el país y no aplicar plenamente las normas migratorias de la UE".

En una publicación también a través de redes sociales, el PPE ha afirmado que "Europa no puede seguir pagando las consecuencias de la inacción" del Gobierno de España.