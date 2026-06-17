PP y Vox reclaman la dimisión de Marlaska por "venderse a la cloaca" y "traicionar" lo que fue

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 17 de junio de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP y Vox han pedido este miércoles la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que han acusado de mentir sobre las reuniones con la llamada 'fontanera del PSOE', Leire Díez, con la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y de "venderse a la cloaca", en palabras de la diputada 'popular' Ana Vázquez, quien ha asegurado que el ministro "ha traicionado todo lo que fue", en referencia a su etapa como juez en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.

Durante la comparecencia en el Congreso del responsable del Interior para informar sobre las circunstancias del fallecimiento de dos agentes que luchaban contra el narcotráfico el 8 de mayo en Huelva, Vázquez ha sostenido que, "en condiciones de normalidad democrática", Marlaska y la directora de la Guardia Civil "habrían dimitido hace semanas".

Según ha explicado, el ministro "ha mentido a la cara de todos los españoles" al negar las reuniones de Leire Díez con Mercedes González, unos encuentros que la directora confirmó este martes en el Senado y que, según la diputada del PP, tenían como finalidad "atacar a la propia Guardia Civil en los casos que están investigando de corrupción del PSOE".

"¿CUÁL ES SU PRECIO, MINISTRO?"

La diputada del PP ha subrayado que Leire Díez "alardeaba de tener un control absoluto sobre la cúpula de la Guardia Civil". "Esto solo pudo ocurrir por una razón: porque usted se lo cedió. Usted le cedió el control de la Guardia Civil a la cloaca del PSOE. Permitió que Leire intentase sabotear las investigaciones que estaba llevando a cabo la UCO. Y la pregunta es, ¿a cambio de qué? ¿Cuál es su precio, señor ministro?. Usted es un vendido a los intereses más bajos del PSOE", ha dicho.

Por ello, Vázquez ha pedido a Marlaska que aclare si informó de estos encuentros al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras conocerlo. Y ha reprochado a Marlaska que no haya cesado a mandos relacionados con este caso y de "tapar los soplos de las investigaciones a los corruptos".

La portavoz del PP ha acusado a Marlaska de "tener un doctorado cum laude en injerencias judiciales". "Usted les enseñó el camino a las cloacas. Usted es mucho peor que Leire. Leire nunca fue juez, Leire nunca luchó contra la delincuencia, Leire nunca encarnó una regeneración. Usted sí. Leire era cloaca desde el principio, usted se vendió a la cloaca y el precio que estuvo dispuesto a pagar para venderse de esta manera fue traicionar todo lo que fue. Levántese y váyase, señor ministro", ha concluido.

"HA MENTIDO A ESTA CÁMARA Y A LA GUARDIA CIVIL"

Por parte de Vox, el diputado Ignacio Gil Lázaro también ha reclamado la dimisión de Marlaska "con mayor énfasis" al considerar que ha quedado "fehacientemente acreditado" que el ministro ha mentido "a España, a la Cámara" y a la Guardia Civil" dando cobertura, según ha dicho, a "los manejos de la cloaca socialista".

Gil Lázaro ha señalado que, cuando apareció la primera grabación de la 'fontanera del PSOE', Marlaska y la directora general de la Guardia Civil guardaron "un vergonzoso silencio", y que, cuando el informe de la UCO acreditó que González se había reunido con ella, el ministro "se lanzó al ruedo" para repetir que todo era falso.

El diputado de Vox ha recordado que el ministro negó la semana pasada en el Senado que la directora general se hubiera reunido con Leire Díez y esa misma noche la Dirección General de la Guardia Civil reconoció que sí había mantenido contactos con ella. "Fue lamentable, penoso, patético verle al día siguiente balbuceando nervioso ante la prensa", sostiene.

"Usted se ha tirado un año negando este hecho simplemente para proteger a la cloaca, la cloaca sanchista", ha criticado el diputado de Vox, que ha concluido que ni el ministro ni Mercedes González pueden decir que hayan hecho "del honor su divisa principal", algo que, según ha remarcado, sí pueden decir los guardias civiles que visten el uniforme "con honor".