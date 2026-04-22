El PP, a Vox: "Se retrata quien firma una cosa en Extremadura y no es capaz de votar lo mismo en el Congreso"

Archivo - La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ofrece una rueda de prensa en la sede nacional del Partido Popular, a 22 de septiembre de 2025, en Madrid (España).- Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha asegurado este miércoles que los españoles "merecen la verdad" porque "quien se retrata es quien firma una cosa en Extremadura hace sólo unos días y no es capaz de votar lo mismo en el Congreso".

De esta forma ha respondido a Vox, que había acusado al Partido Popular de "unir sus votos a los del Gobierno y sus socios para rechazar una medida que pone a los españoles primero", después de que Gobierno y PP hayan tumbado en el Congreso la moción de Vox para dar "prioridad nacional" en ayudas públicas.

Es más, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha tildado de "incoherente" que el PP haya votado en contra de su iniciativa para aplicar el concepto de "prioridad nacional" en toda España y no ha descartado que pueda "influir" en las negociaciones en curso para conformar gobiernos de coalición en Aragón y Castilla y León.

PP: "LOS ESPAÑOLES MERECEN LA VERDAD"

Ante las críticas de Vox a los de Alberto Núñez Feijóo por "unir sus votos a los del Gobierno" para rechazar la 'prioridad nacional', la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP ha salido a "aclarar" esas palabras de los de Abascal porque "los españoles merecen la verdad".

"Los pactos del PP y Vox_es no son encapuchados. No somos el PSOE. A nosotros nos vincula lo que firmamos, por eso hemos votado en el Congreso exactamente lo mismo que acordamos en Extremadura", ha dicho, en alusión a la enmienda presentada por el Grupo Popular a la moción de Vox que recogía el espíritu del pacto extremeño.

Ezcurra ha indicado que el PP "no basa su acción política en 'retratar' a nadie, sino en alcanzar acuerdos por el bien común". Por eso, ha dicho que "quien se retrata es quien firma una cosa en Extremadura hace sólo unos días y no es capaz de votar lo mismo en el Congreso". "Son muy libres de explicar por qué", ha dicho a los de Abascal.

Además, la dirigente del PP ha recalcado a Vox que "la alternativa al sanchismo no debe copiarlo, sino superarlo". "El PSOE vota en el Congreso privilegios separatistas que rechaza en parlamentos autonómicos, como la amnistía o la financiación ilegal. Hay quien firma con una mano y vota con la otra. A nosotros nos importa más España que el titular", ha zanjado en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press.

TELLADO: "UN POCO DE SERIEDAD"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado que Vox "no ha querido aceptar la enmienda que está calcada del pacto que ellos mismos han firmado". "Un poco de seriedad", ha pedido a los de Santiago Abascal.

Así, Tellado ha recordado que Vox firmó en Extremadura que "el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio":

Y en la enmienda del PP a la moción de Vox, ha proseguido, lo que se planteaba era lo mismo al apostar por "promover acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas inspirándose en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio".

"Entendemos que todo vale para algunos en una precampaña pero para tratar a los españoles como si fueran idiotas ya está el PSOE", ha afirmado el secretario general de los 'populares' en un mensaje en 'X'.