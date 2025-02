PP y Vox urgen a García Ortiz a dimitir por su "servilismo" y el PSOE replica: "Feijóo y Ayuso apestan a corrupción"

Junts y ERC aprovechan la Comisión de Justicia en el Senado para quejarse ante el fiscal general de la aplicación de la amnistía

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La senadora del PP María José Pardo y la de Vox Paloma Gómez han urgido al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dimitir por estar imputado en el Tribunal Supremo (TS) y por su "servilismo" con el Gobierno de Pedro Sánchez, a lo que el PSOE ha contestado que los líderes del PP Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso "apestan a corrupción".

La dirigente 'popular' ha insistido en que García Ortiz "está demostrando con sus actos que es un fiscal al servicio de Pedro Sánchez". "¿Por eso no le dejan a usted dimitir? ¿Señor García, es usted el protector del número uno?", ha lanzado Pardo en la Comisión de Justicia que se ha celebrado para presentar la Memoria de la Fiscalía General del Estado referida al año 2023.

La representante del PP ha empezado fijando que "hace mucho" que García Ortiz "no debería ser fiscal general" porque "está imputado por un presunto delito de revelación de secretos por presuntamente filtrar datos privados de un ciudadano particular, no por desmentir un bulo".

"El garante de la legalidad, quien debe perseguir el delito, investigado por presuntamente cometerlo, y todo ello, señor García Ortiz, con un único objetivo: destruir a una adversaria política. ¿Recuerda?: 'Para que no nos ganen el relato'", ha subrayado.

Por eso, no ha dudado en acusarle de estar ejerciendo como "fiscal general de Pedro Sánchez", no solo por este caso, sino también por las posiciones adoptadas por la Fiscalía en lo tocante a causas como 'Tsunami Democràtic', a la ley de amnistía o a la conocida como 'ley del 'solo sí es si'.

A ello, ha sumado el borrado de sus mensajes de WhatsApp y de su cuenta personal de correo electrónico, "al más puro estilo de un vulgar delincuente"; así como su queja por la actuación del TS y de la Guardia Civil en las pesquisas en su contra, algo que ha tildado de "verdadero ataque al Poder Judicial".

"Esto le inhabilita para mantenerse en su cargo por el absoluto abandono de las más elementales funciones de la institución que representa", ha afirmado, apostillando: "Usted no puede seguir ni un minuto más en su cargo".

"¿A QUIÉN ESTÁ PROTEGIENDO?"

En la misma línea, la senadora de Vox ha pedido la dimisión de García Ortiz. Ha insistido en preguntar al fiscal general por qué sigue "amarrándose a su cargo". "¿A quién está protegiendo usted?, ¿qué email o WhatsApp quería que no se supiesen?, ¿qué contenido tenían?", le ha increpado.

Gómez ha calificado dicho borrado de "bastante torpe" y ha asegurado que García Ortiz actuó con nervios al "formatear el móvil dos veces" después de conocer su imputación. "Usted ya tiene la vida y el prestigio totalmente destrozado. ¿Realmente le merece la pena?", le ha preguntado.

Al hilo, le ha preguntado también si está "al lado de la verdad o al lado de la fábrica de fangos de Moncloa". Y ha señalado que el "debate" en este caso es el de "saber si se trata de alguien malo o alguien torpe". "Sinceramente creo que se junta la maldad con la torpeza", ha apuntado, para luego incidir en que debería de "haber dimitido hace mucho tiempo".

EL PSOE DICE QUE EL PP ACUSA "SIN PRUEBAS"

Tras escuchar las intervenciones de PP y Vox, el senador del PSOE José María Oleaga ha dado la "bienvenida" a García Ortiz al Senado y ha afeado a los 'populares' que hayan lanzado "acusaciones sin pruebas de ninguna clase" contra el jefe del Ministerio Público. "Me parece que con esto se ha cruzado una línea roja muy peligrosa", ha señalado, al tiempo que ha pedido "defender" las instituciones.

Al mostrar su apoyo al fiscal general, Oleaga ha hecho referencia a la sentencia del Supremo por la que se avala su nombramiento. "Yo esperaba que con esta sentencia el PP cambiaría esta manera de esta agresión, este ataque permanente y constante", ha dicho.

Acto seguido, ha asegurado que "lamentablemente mientras Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso estén al frente del PP, esto parece que es imposible porque son dos personas que apestan a corrupción". La presidenta de la Comisión ha llamado la atención al socialista para recordarle que el orden del día se refería a la Memoria de la Fiscalía y no a Díaz Ayuso.

Oleaga ha aprovechado para colar que la Fiscalía General "luchó contra un delincuente que se llamaba Marcial Dorado", a quien ha calificado como "amigo íntimo" de Feijóo. Además, ha criticado al PP por "utilizar el Senado para combatir al Poder Judicial" y ha asegurado que dicha formación va a "fracasar": "La justicia va a reinar".

JUNTS DICE ESTAR "ACOSTUMBRADO" A "NOTIFICACIONES VÍA PRENSA"

En el marco del debate, no solo PP y Vox han hecho referencia a la imputación del fiscal general. El senador de Junts Joan Baptista Bagué también se ha pronunciado al respecto y ha ironizado que "ahora" el PP se "escandaliza" y "con razón" de una práctica que asegura han estado "sufriendo algunos partidos desde hace más de diez años".

Al hilo, ha asegurado que en su formación ya están "acostumbrados" a "notificaciones vía prensa". "Ni procuradores ni abogados parecen necesarios a efectos de notificaciones, ya lo hace cierta prensa. Hemos normalizado la irregularidad", ha añadido.

Con todo, Bagué también ha hecho referencia a la amnistía. "¿Considera que es de recibo que una ley esté aprobada y unos pocos magistrados se obstinan en no aplicar? ¿Considera que esto es normal?", ha preguntado, al tiempo que ha señalado la negativa del Supremo a amnistiar a la expresidenta de Junts Laura Borràs, condenada por prevariación y falsedad documental.

Asimismo, ha preguntado a García Ortiz por los "asaltos reiterados" al despacho de Gonzalo Boye, abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont. "¿Considera razonables las artimañas y trucos para incriminar a dicho letrado?", ha señalado en referencia al procesamiento de Boye en una causa contra el narcotraficante gallego Sito Miñanco.

Por último, ha destacado el uso de las lenguas oficiales en la Fiscalía y ha preguntado a García Ortiz qué medidas emprende para garantizar la normalización de dichas lenguas. En este mismo sentido se ha pronunciado el senador de ERC Joan Josep Queralt y el del PNV Igotz López, quienes han reclamado mayor uso del catalán y el euskera en el Ministerio Público.

Queralt, no obstante, ha avisado que no entraría en el debate sobre la imputación del fiscal general. Así, ha hecho referencia a la Memoria de la Fiscalía y se ha centrado en la ley de amnistía.

"Llega con cuentagotas y con recobecos", ha dicho el senador de ERC ante la negativa de varios tribunales a aplicar la ley y sus correspondientes consultas al Tribunal Constitucional o al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sobre este extremo, ha afeado la "tibieza" de la Fiscalía al "no oponerse" a esta actuación de los jueces.

FERRER RECUERDA EL DISCO DURO DE BÁRCENAS

Por el contrario, el senador de Ibiza y Formentera Juanjo Ferrer sí ha hecho referencia a la imputación de García Ortiz y ha citado una columna del eldiario.es en la que se asegura que el fiscal general no fue la fuente de la noticia de dicho digital en la que se informaba de la investigación por presuntos delitos fiscales a González Amador.

Ferrer ha mencionado el apartado de dicha columna en el que se compara el borrado del móvil del fiscal general con la destrucción del disco duro del ordenador del extesorero del PP Luis Bárcenas. Ha incidido en que la destrucción de los discos duros se hizo "a conciencia, a martillazos" después de que la Audiencia Nacional ordenara al PP entregar ese ordenador; y ha añadido que en el caso de García Ortiz "no había ninguna orden ni había diligencia de ningún juzgado que lo obligara a guardar o entregar nada".