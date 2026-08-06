El PP vuelve a pedir que Sánchez vaya al Congreso por la crisis de Ceuta y también Marlaska, Robles, Albares y Bolaños

Cruz Roja y la organización Sur Sur reparten alimentos básicos, a 3 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Iván Zambrano / Europa Press

MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP quiere la forzar la comparecencia en el Congreso este mes de agosto de un total de cuatro ministros por la "invasión de la frontera de Ceuta" que tuvo lugar hace justo una semana. Los 'populares', que reiteran la petición que registraron la semana pasada para exigir que el presidente Pedro Sánchez diera explicaciones ante el Pleno, ahora reclaman que lo hagan en sus respectivas comisiones los titulares de Interior, Defensa, Exteriores y Presidencia y Justicia.

Dado que agosto es inhábil a efectos parlamentarios, el primer partido de la oposición ha solicitado formalmente que se reúna a la Diputación Permanente para debatir estas peticiones. Si salen adelante, los miembros del Gobierno estarían obligados a comparecer antes de que en septiembre arranque el nuevo periodo de sesiones.

En el mismo escrito en el que solicitan reunir a la diputación para debatir si se cita o no a Fernando Grande-Marlaska (Interior), Margarita Robles (Defensa), José Manuel Albares (Exteriores) y Félix Bolaños (Presidencia y Justicia), el PP insiste en pedir un Pleno extraordinario para acoger la comparecencia del jefe del Ejecutivo.

El PP acusa al Gobierno de haberse ido de "vacaciones" y desentendiéndose de la crisis provocada por la entrada masiva de 70.000 inmigrantes ilegales en Ceuta, y que causó la muerte a alrededor de 150 personas.

"Pedro Sánchez permanece en La Mareta como si nada ocurriera, cuando estamos en una de las mayores crisis de seguridad e inmigración que se han vivido en los últimos años", se denuncian los de Alberto Núñez Feijóo en una nota de prensa, por lo que considera una actitud "insultante para los españoles".

EL PAPEL DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD Y EL CNI

En este contexto, exigen que Marlaska acuda a la Comisión de Interior del Congreso para detallar qué ha hecho su ministerio en materia de seguridad ciudadana y extranjería y como responsable de la dirección de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante la crisis y qué medidas tiene previstas para evitar que vuelvan a producirse episodios similares.

A la ministra de Defensa, la reclaman para que rinda cuentas por la misión que se ha encomendado a las Fuerzas Armadas, mientras que piden que Albares informe de la Acción Exterior del Estado en el marco de la crisis y del impacto que ésta ha tenido en la imagen de España en la Unión Europea y en el ámbito internacional.

En el caso de Bolaños, le requieren para que exponga "las actuaciones desarrolladas por su departamento, como responsable de la asistencia directa al presidente del Gobierno, en el marco de esta la crisis".

TAMBIÉN EN EL SENADO

Este miércoles, el PP solicitó que el Senado, donde tiene mayoría absoluta, habilite el mes de agosto para acoger las comparecencias de Marlaska, Albares, Robles por el mismo asunto y que se reúna a la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Seguridad Nacional, para que rinda cuentas el director de Gabinete de Presidencia del Gobierno, Diego Rubio, por el cese de una funcionaria de Seguridad Nacional que adelantó en la web cifras de las personas que llegaron a Ceuta en la entrada masiva de la pasada semana.

Asimismo, quieren que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, convoque la Comisión de Secretos Oficiales para que la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, rinda cuentas por el papel de los servicios secretos en la crisis migratoria.