El PPN critica los "mensajes insultantes" a España y la Selección en la Plaza de Toros en San Fermín

PAMPLONA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Navarra (PPN) ha condenado "tajantemente" los "mensajes insultantes contra nuestro país y nuestra selección de fútbol que tantas alegrías nos ha dado estos días", después de que este domingo, 14 de julio, durante la última corrida de toros de San Fermín, se desplegaran dos pancartas con los mensajes 'Puta España' y 'Puta Selección'.

"Ya sabemos cómo se las gastan los independentistas radicales, es una pena y una vergüenza que en 2024 tengamos que seguir presenciando esos desplantes. Sabemos que representan a una minoría y nos tendrán siempre enfrente para plantarles cara", ha destacado en un comunicado el presidente del PPN, Javier García.

"En este partido lo tenemos muy claro: viva España, viva el Rey y viva nuestra Selección. Y al que no le guste la Selección que no la apoye y el que no quiera ver toros que no vaya, pero que no usen la fiesta y la plaza para confrontarnos a los pamploneses, a los navarros y a los españoles con sus mensajes de odio y división", ha reclamado.