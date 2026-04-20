La preocupación por la vivienda se modera en el CIS, mientras sube la generada por la inmigración

Archivo - Un grupo de personas durante una manifestación frente al Congreso por el fin de la moratoria antidesahucios. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vivienda continúa como primer problema nacional en el Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de abril, donde es citada en un 41,3% de cuestionarios, si bien se anota 2,2 puntos menos que el mes anterior, coincidiendo con la aprobación de decreto ley que prorroga los contratos de alquiler que concluyan antes de que termine 2027. La misma encuesta refleja una subida de la inquietud por la inmigración en vísperas de la aprobación de la regularización extraordinaria de inmigrantes aprobada por el Gobierno.

En concreto, la inmigración figura en el estudio como cuatro problema, con un 15,5%, un punto más que en barómetro de marzo. Entre ambas se sitúan la crisis económica, que cosecha un incremento de 2,5 puntos, y se mantiene en segunda posición y la mala calidad de empleo, cuya percepción como un problema también aumenta, pues pasa del 18,3% de marzo a un 19,2% y marca récord.

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