El presidente de los Bomberos de Valencia niega responsabilidad en la dana y desconoce por qué tardó la alerta

El diputado de bomberos de la Diputación de Valencia Avelino Mascarell Peiró comparece ante la Comisión de Investigación sobre la gestión de la crisis derivada de la DANA que tuvo lugar el 29 de octubre de 2024, a 16 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente el Consorcio de Bomberos de la Diputación de Valencia, Avelino Mascarell, ha asegurado este lunes en el Congreso que él no tenía "responsabilidad" en la gestión de la emergencia de la dana que asoló parte de la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024 y que desconoce por qué el mensaje de alerta a la población no se envió hasta las 20.11 horas.

Lo ha dicho en la comisión parlamentaria que investiga la tragedia en respuesta a la diputada de Compromís, Àgueda Micó, quien le ha preguntado por las declaraciones que realizó José Miguel Basset, responsable operativo de los bomberos de la diputación, en el juzgado.

Basset explicó que a las 17.30 ya había hablado con el subdirector de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez, de la necesidad de enviar un mensaje alertando que había que permanecer en zonas altas y que a las 18.10 ya tenían consensuado un texto. Finalmente el mensaje se mandó a las 20.11 y sólo se recomendaba evitar desplazamientos.

El compareciente ha dicho que no estuvo todo rato en el Cecopi, que no oyó esa conversación entre Suárez y Basset, que no le "cuadran" las horas que ha expuesto Micó, que desconoce por qué el Es Alert no se lanzó antes y que él no tenía por qué decir a los "profesionales de emergencia" que había en el Cecopi cómo tenían que actuar.

NO RESPONSABLE OPERATIVO

Mascarell ha detallado que es presidente del Consorcio de Bomberos de la Diputación de Valencia, pero que sólo es responsable de la "parte política" no de la "operativa" por lo que no dio "ninguna instrucción" el día de la dana, aunque sí pidió a Basset, encargado de esa parte operativa, que le mantuviera informado.

Ha relatado que le llamó el alcalde de Utiel a mediodía para pedirle más ayuda porque la situación se estaba complicando y que fue al Cecopi, pese a que él no tenía "ninguna responsabilidad" en una emergencia.

"Yo no estaba tomándome un cafelito, era la primera vez que participaba en una emergencia", ha dicho, en respuesta a Micó, quién que le ha recriminado que no tuviera una actitud proactiva en el Cecopi ni interactuara con con los "responsables políticos".

VIGILANCIA DEL POYO

El diputado de Bildu, Mikel Otero, ha recordado que los bomberos de la Diputación Provincial estuvieron vigilando el Barranco del Poyo --que después se desbordó provocando la catástrofe-- hasta las 14.30 y le ha preguntado cómo, quién y por qué se activó esa vigilancia y se desactivó.

Mascarell ha respondido que no lo sabe y que son los propios bomberos que son "los profesionales" lo que se ocupan de organizar los dispositivos. "Yo soy consciente de la retirada de los bomberos muchos días después", ha indicado.