El presidente de Metroscopia comparece este jueves en el Senado para valorar la gestión de Tezanos al frente del CIS

Archivo - El presidente de Metroscopia, José Juan Tahoría. - CEDIDA POR EL CGAE - Archivo

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Metroscopia, José Juan Toharia, comparecerá este jueves en la comisión sobre la gestión del presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el socialista José Félix Tezanos, para dar su opinión sobre el funcionamiento del organismo.

La citación de Toharia está prevista para las 12.00 horas de este jueves, según consta en el orden del día, consultado por Europa Press.

El presidente de Metroscopia se incluye así en la lista de comparecientes de la comisión, a la que están citados el propio Tezanos, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, directivos del centro y expresidentes del CIS.

El organismo, presidido por el 'popular' Antonio Luengo, fue impulsado y aprobado por el PP en la Cámara Alta con el aval de Junts y Vox, con el objetivo de contribuir "de forma directa a garantizar la transparencia y devolver el rigor al CIS", según afirmó Luengo en el momento de su constitución en julio de 2024.

Por la comisión han pasado personalidades como el expresidente del CIS Ismael Crespo Martínez, quien puso en cuestión las encuestas actuales del centro por el "sesgo de sus preguntas, la pérdida de referencia del recuerdo de voto y la "sobreestimación de la izquierda".