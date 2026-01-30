El presidente de Portugal visitará España el próximo viernes antes de concluir su mandato

Archivo - El Rey Felipe VI saluda al presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa - Casa de S.M. el Rey - Archivo

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, realizará el próximo viernes la visita oficial que iba a efectuar a mediados de diciembre y que tuvo que aplazar para ser intervenido de urgencia por una hernia.

La visita de Rebelo de Sousa, anunciada por Zarzuela, se producirá además dos días antes de la celebración de la segunda vuelta de las elecciones para elegir a su sucesor en el cargo y que enfrentará al socialista António José Seguro con el líder del partido ultraderechista Chega, André Ventura.

Según ha informado la Casa del Rey, el presidente luso será recibido con honores militares por los Reyes en el Palacio Real, tras lo cual está previsto que mantenga un encuentro con el monarca. A continuación, Felipe VI y Letizia ofrecerán un almuerzo en su honor.

El jefe de Estado portugués, en el cargo desde 2016, ha mantenido todos estos años una estrecha relación con el Rey Felipe VI, de quien no ha escatimado en elogios en repetidas ocasiones. En este tiempo, ambos han coincidido en distintas citas internacionales, como las cumbres iberoamericanas o el foro COTEC, además de haberse visto tanto en España como en Portugal por otros motivos.

Esta estrecha relación entre ambos fue la que motivó que Portugal fuera precisamente el destino del primer viaje al exterior de la Princesa de Asturias, a quien Rebelo de Sousa recibió al pie del avión y despidió en el mismo lugar durante la visita que realizó a Lisboa en julio de 2024.