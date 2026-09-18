Presidente del Puerto denuncia que se enteró por los medios del traslado y Puente replica que el Gobierno ceutí lo sabía

Instalación de nuevas tiendas de campaña junto al Banco de Alimentos de Ceuta, a 5 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). El Gobierno asume el control del puerto de Ceuta para la "atención humanitaria" de personas migrantes en carpas y otros espacios, - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Puerto de Ceuta, Juan Manuel Doncel, ha denunciado este viernes que se ha enterado por los medios de comunicación del traslado de los inmigrantes a la nueva ubicación, mientras que el ministro de Transportes, Óscar Puente, le ha replicado que tantos los técnicos como el Gobierno Ceutí sí tenían conocimiento de esta operación.

En declaraciones a 'Antena 3' y 'RNE', recogidas por Europa Press, Doncel ha señalado que no recibió una notificación oficial con los traslados de los inmigrantes y que, según su versión, se enteró "a través de los informativos" de que se estaba produciendo.

El presidente del Puerto de Ceuta considera que debe haber "colaboración y cooperación entre administraciones", por lo que no entiende que no se le haya comunicado el traslado ni otras cuestiones que afectan a la infraestructura portuaria desde que el ministro Puente firmó la resolución para acoger a los migrantes que llegaron masivamente a finales de julio.

"La información, en este caso, brilla por su ausencia", ha dicho Doncel, para después explicar que se reunió el martes en la Delegación del Gobierno, donde quiso reiterar por segunda vez "cuestiones fundamentales en materia de seguridad ante el inminente traslado" los inmigrantes. Así, ha insistido que ni él ni la cúpula de la Autoridad Portuaria de Ceuta recibió información de que el traslado sería este viernes.

PUENTE RESALTA LA COLABORACIÓN CON LOS TÉCNICOS DEL PUERTO

Por su parte, Puente ha defendido que el traslado de los inmigrantes se ha hecho con "absoluta coordinación y colaboración con los técnicos del Puerto", además de que la Consejería de Presidencia de Ceuta tenía "pleno conocimiento".

"Que el traslado se iba a hacer hoy era de público conocimiento hasta el punto de que ha sido publicado por varios medios de comunicación", ha escrito Puente en la red social 'X', en la que también ha reprochado a Doncel que no es culpa del Gobierno si no le han informado sus técnicos, el Gobierno de Ceuta "que le ha nombrado" o no lee la prensa.

"La culpa no es de nadie más que suya. El problema lo tiene él. Por cierto, que explique lo de la adjudicación a su primo", ha zanjado el ministro.