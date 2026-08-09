El presidente del Senado acusa al Gobierno de "escamotear" a la cámara su labor de control en la crisis de Ceuta

Archivo - El presidente del Senado, Pedro Rollán. - Jaime Luján Alarcón - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Senado, el 'popular' Pedro Rollán, ha acusado al Gobierno de querer "escamotear" a la Cámara Alta la función de control al Gobierno que constitucionalmente le corresponde al negarse a que los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska; Defensa, Margarita Robles, y Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, comparezcan en el Senado para dar cuenta del papel de sus respectivos departamentos en la crisis migratoria de Ceuta.

Así lo expone Rollán, en una carta remitida al secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, en la que le informa de que no va a atender su petición de que el Senado desconvoque las comisiones para acoger las comparecencias de los tres ministros previstas para la próxima semana y la siguiente.

"No puede ser más desafortunada la solicitud planteada y más erradas las razones en que se basa", asegura Rollán en su carta, recogida por Europa Press, en la que, además muestra su "sorpresa" por la petición de Simancas.

EL GOBIERNO VE "UN SINSENTIDO" DUPLICARLAS

Según relata, el secretario de Estado argumenta que es un "sinsentido" que los tres ministros sean llamados al Senado esta semana y la siguiente cuando van a comparecer la última semana de agosto en el Congreso y, además, argumenta que no tendrían tiempo para preparar sus intervenciones si acudieran en las fechas fijadas por la Cámara Alta.

"La solicitud que usted plantea es, por lo tanto, una invitación a que esta Presidencia desobedezca sus obligaciones constitucionales y reglamentarias, por lo que entenderá mi sorpresa y estupefacción", le replica Rollán, recordando que él ha convocado las comisiones porque así lo ha pedido la mayoría absoluta del Senado, que está en manos del PP.

Rollán admite que "habría cabido un margen razonable, dentro de la urgencia que el objeto comparecencias reclama", para pactar las fechas las mismas con el Gobierno pero que la Cámara "no ha encontrado receptividad alguna por parte del Gobierno para ello". Y critica que el Ejecutivo se "apresurara" a pedir la comparecencia a petición propia de los ministros en el Congreso el pasado viernes, un día después de que el PP registrara sus peticiones en el Senado.

LA "INEQUÍVOCA" DOCTRINA DEL TC

"Nada tiene que objetar el Senado a tales peticiones. Sin embargo, no puede pasar por alto la notoria intención de escamotear al Senado el ejercicio de sus funciones constitucionales, como paladinamente se desprende de la solicitud contenida en el escrito de usted, sobre la base de una argumentación tan errada términos constitucionales como descortés en lo político", se queja Rollán.

En este contexto, recuerda a Simancas que "es doctrina indiscutida" y que el Tribunal Constitucional ha declarado "en términos inequívocos" que "no puede identificarse la relación fiduciaria que vincula al Gobierno con las Cortes Generales, residenciada en el Congreso de los Diputados, con la función ordinaria de control, que corresponde por igual a las dos Cámaras que componen las Cortes Generales".

Y agrega, como ya hiciera en las misivas que remitió este sábado a los ministros llamados a comparecer, que tienen "una genuina obligación jurídica el acudir a la Cámara que los convoca". Asimismo, apunta que dado que el PP pidió la presencia de los ministros en el Senado antes de que el Gobierno registrara sus solicitudes a petición propia en el Congreso, "un elemental sentido cortesía institucional habría llevado al Gobierno a facilitar la celebración de las a la primeras, y a hacerlo con prioridad".

Apenas merece comentario la graciosa concesión que el Gobierno hace presencia de senadores en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, en la que también habría pedido comparecer, que ciertamente no puede enervar la obligada comparecencia de los Ministros afectados en las Comisiones del Senado que han sido convocadas.

La salta inconsistencia, en fin, del argumento de la brevedad del plazo de la convocatoria a cinco, la vista, pues desatada la crisis objeto de las comparecencias requeridas el pasado día 30 de julio, prolongada en días posteriores, y disponiendo los Ministros del Gobierno de la Nación de los recursos que son inherentes a tan alta condición,

no puede afirmarse sin sonrojo que seis y diez días de antelación respecto a las sucesivas comparecencias convocadas para los días 12, 13 y 17 de agosto sean insuficientes para su preparación.