La presunta trama de Plus Ultra veía a Zapatero como su "pana" en el rescate y pagó a una exnovia de Ábalos

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, durante su intervención en el mitin. A 14 de mayo de 2026, en Cádiz (Andalucía, España). - Nacho Frade - Europa Press

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Algunos miembros de la presunta trama que habría utilizado de forma irregular el rescate de la aerolínea Plus Ultra, causa en la que ha sido imputado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, se referían al exdirigente socialista como su "pana" y pagaron 2.000 euros a Jéssica Rodríguez, expareja del ministro de Transportes José Luis Ábalos.

Así consta en el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama cita como investigado a Zapatero para el próximo 2 de junio y recoge conversaciones intervenidas a participantes en la presunta organización.

El juez instructor expone que la red logró concertar una reunión en el Ministerio de Transportes --entonces encabezado por Ábalos-- en julio de 2020, "a la que asisten altos cargos del Ministerio y directivos de Plus Ultra".

Y añade que, tras esa reunión, los investigados relataron que fueron recibidos por "altas recomendaciones" y que el papel del Ministerio sería "hablar bien de las compañías". Rodolfo Reyes, exdirectivo de la aerolínea, escribió: "Nuestro pana Zapatero detrás".

En otro de los mensajes, Reyes manifestó a Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, "posibles vías para obtener influencia", indica el juez, a lo que Martínez Sola respondió: "Como dice un amigo, vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín".

En septiembre de 2020, el CEO de Plus Ultra Roberto Roselli, mandó un audio a Reyes "en el que indica que el procedimiento" del rescate "se encuentra parado por la escasez de personal de la SEPI", y le transmitió su intención de llamar a Julio Martínez Martínez, amigo de Zapatero también investigado en la causa y al que califican como "el contacto".

Martínez Sola le dijo a Rodolfo Reyes que al día siguiente se vería con Martínez Martínez y que "lo va a presionar para que él o Zapatero hablen con la SEPI y se comprometan a que la ayuda se va a conceder con seguridad". Reyes respondió que "necesitan ese empujón", según el auto.

EL CONTACTO CON ÁBALOS Y KOLDO

Rodolfo Reyes urgió a una persona que queda identificada en la resolución como "Palomero" a que le indicara "dónde tocar puertas" a "nivel político". "Tocamos a Ábalos", respondió Palomero, de acuerdo con los mensajes.

Tras una reunión con varios directivos de la aerolínea, Palomero escribió a Reyes y le dijo que iba "a reunirse con su contacto, al que denomina el amigo", en referencia al exasesor de Ábalos, Koldo García, "para exponerle detalladamente la situación", indica.

Así, pasaron unos meses realizando las gestiones para obtener el rescate y Calama señala que el día de Nochevieja de diciembre de 2020, el empresario imputado en la causa Felipe Baca encargó a Palomero "la realización de dos pagos": uno por un importe de 3.000 euros a "Alejandra", a un teléfono con prefijo venezolano, y otro por un importe de 2.000 euros a "Jessica", con un número de teléfono español, y puntualiza que su titular es "Jessica Rodríguez", expareja de Ábalos.

Y además, en el auto, Calama subraya que Julio Martínez eliminó "de manera sistemática" algunos de los mensajes que escribió a Zapatero. Estas comunicaciones constan porque Martínez las habría reenviado a otras personas, como empresarios venezolanos.

"Presidente, le reporto las novedades", "presidente, nos mantenemos atentos a sus indicaciones sobre este asunto" o "estamos totalmente de acuerdo, presidente", son algunos de los mensajes que el amigo del expresidente habría enviado, explica el magistrado, que también incorpora una comunicación que un empresario venezolano atribuye a Zapatero: "Me alegro de esa relación con Delcy".

El contenido del mensaje, "independientemente de las referencias de 'Presidente', trasciende de lo meramente empresarial, ya que refleja la reseña de acuerdos, decisiones y compromisos de responsabilidad", agrega el juez.

TRANSFERENCIAS A LAS HIJAS Y PAPEL EN OPERACIONES INTERNACIONALES

Del análisis financiero realizado, el juez señala que Zapatero y su entorno eran "los beneficiarios finales de la operativa", ya que detecta "transferencias relevantes a cuentas de sus hijas, adquisiciones patrimoniales y cancelaciones anticipadas de préstamos, refirmando la utilización personal de los fondos obtenidos".

"La sociedad Análisis Relevante percibe fondos de Plus Ultra, Sofgestor, Grupo Aldesa e Inteligencia Prospectiva por más de 941.000 euros, remitiendo posteriormente cantidades significativas a Zapatero (490.780) y a la sociedad What The Fav (239.755)", de sus hijas.

A ello añade que "Inteligencia Prospectiva canaliza casi 1,2 millones de euros hacia Análisis Relevante, What The Fav y Gate Center, y estas entidades redistribuyen fondos hacia Zapatero y su entorno familiar".

Para el instructor, las evidencias analizadas --conversaciones intervenidas, correos electrónicos, reuniones institucionales, contratos, pagos y flujos financieros-- permiten sostener que Zapatero ejercía un "liderazgo efectivo".

Lo haría, indica, "sobre una estructura diseñada para ejercer influencias ilícitas, obtener decisiones administrativas favorables y encubrir las contraprestaciones económicas mediante contratos ficticios, siendo el mismo el principal beneficiario final y supervisor último de la operativa".

Calama apunta que la operativa de la red presenta rasgos comunes: creación de documentación ficticia (contratos, facturas, informes), canalización de fondos a través de sociedades sin actividad real, ocultación deliberada de la documentación contable y fiscal o el uso de administradores testaferros.

Además, incide en la "intervención directa" de Zapatero en "operaciones internacionales de alto valor económico, como las relativas al petcoke, oro, compraventa de acciones o divisas".

El instructor destaca la colaboración de la agencia de los Estados Unidos Homeland Security Investigations (HSI) "a través de los mecanismos de cooperación de los que dispone la Policía Nacional", ya que fue esta agencia la que puso a disposición de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción la extracción telefónica de un dispositivo móvil perteneciente a Reyes.