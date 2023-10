La primogénita del clan de 'los charlines' pide su absolución asegurando que no hay pruebas del blanqueo

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La defensa de Josefa Charlín, la primogénita del ya fallecido patriarca de 'los charlines', ha pedido este martes en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales derivados del tráfico de droga que se absuelva a su clienta alegando que no hay pruebas de la comisión del delito.

En su turno de informe final, su letrada ha sostenido que "de todo lo actuado durante la instrucción y el juicio no se deduce ni de lejos que haya realizado un delito de blanqueo de capitales con origen en el narcotráfico". Pero, además, su representación ha afirmado que "los hechos están prescritos".

"El fiscal lo sabe perfectamente pero intenta arreglarlo para que su causa no esté prescrita. Su pretendido acerbo probatorio se ha tornado de descargo. Siendo garante de la legalidad esta parte confiaba en que retirase su acusación. No tienen cabida las proclamaciones puramente intuitivas y como tales basadas en percepciones intimas no enlazadas con resultado objetivo de la actividad probatoria", ha criticado.

Cabe recordar que, en su declaración en la vista oral, Josefa Charlín señaló que el dinero que ingresó en cuentas que abrió en Suiza en 2000 no provenía del narcotráfico sino de la venta de una cantera de granito en los 90, al tiempo que recalcó que puso de apoderada a su hija, Noemí Outón, por si le pasaba algo a ella, para que pudiera reclamar esas cantidades.

De esta manera, y en respuesta a preguntas de su abogado --se negó a responder al fiscal_salió al paso de la acusación del Ministerio Público de abrir varias cuentas en Suiza, en el Banco Clariden Leu, para ingresar importantes cantidades de dinero proveniente del narcotráfico. Las nutrieron entre 2000 y 2010, y el objetivo era ocultar esos fondos al fisco español y a las autoridades que persiguen el blanqueo, señalaba en su escrito de acusación.

Esas tres cuentas se denominaron 'Malla' --1,3 millones de euros--, 'Viauton' --757.844 euros--, y 'Blue' --239.424 euros--, y Josefa Charlín ha apuntado que esas cantidades se trasladan desde el Citibank --de la cuenta nominada 'Gaia'-- por recomendación de su gestor de confianza.

LA DEPURADORA DE MARISCO

La sesión de este martes también ha servido para escuchar el informe final del abogado de Teresa Charlín y de su hija, Natalia Somoza. A la primera la Fiscalía la relaciona con una operación de blanqueo para la que se usó una depuradora de marisco. En concreto, Antidroga explicaba en su escrito que en mayo de 2008 se subastó por orden judicial esa planta y los terrenos adyacentes a la misma que habían pertenecido a Teresa y que en esa subasta Natalia se hizo con todo por 795.000 euros.

A juicio de la representación de ambas acusadas, el resultado de la prueba practicada en el plenario "ha venido a confirmar que la investigación que dio lugar al procedimiento debió ser declarada nula" por prospectiva. Es por eso que ha solicitado un fallo absolutorio para sus clientas.

La vista oral se reanudará el próximo 7 de noviembre y continuará el día 8 con el resto de informes finales y, si el tiempo lo permite, el turno de última palabra de los acusados, con lo que concluirá el juicio.