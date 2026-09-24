Prisiones condecora a jefes de servicio y al DAO de Guardia Civil en un Día de La Merced con recuerdo especial a Ceuta

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el Día de La Merced de Instituciones Penitenciarias en Estremera (Madrid) - Alberto Ortega - Europa Press

ESTREMERA (MADRID), 24 (EUROPA PRESS)

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha presidido este jueves el acto central del Día de la Merced con un recuerdo especial a la "extraordinaria profesionalidad" de los funcionarios del centro penitenciario de Ceuta pese a la "compleja situación" que atraviesa la ciudad autónoma tras la entrada masiva de más de 72.000 migrantes a finales de julio.

También ha destacado los "avances" en igualdad de género gracias a los módulos mixtos durante un acto por la Patrona de Instituciones Penitenciarias celebrado en Madrid VII-Estremera que ha servido para reconocer a diferentes jefes de servicio y trabajadores penitenciarios, además de hacer entrega de la medalla de plata al director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas.

En concreto, la Secretaría General ha reconocido con la Medalla de Oro las trayectorias profesionales de Fernando Alonso, actual jefe de Servicio del Área de Régimen; Ángel Luis Carabe, jefe de Servicio de Producción de la Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo; Miguel Ángel de la Cruz, director del Centro Penitenciario de Granada, y Fernando González, consejero técnico de la Subdirección General de Relaciones Institucionales.

También se ha distinguido con la Medalla de Oro al Mérito Social Penitenciario a Ricardo Mairal, catedrático de Lengua y Lingüística Inglesa y rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

UNIDADES TERAPÉUTICAS Y EDUCATIVAS

Marlaska se ha felicitado por "tantos y tan relevantes avances en el último año del sistema penitenciario", del que ha destacado que es un "referente internacional".

En este sentido, ha citado la expansión de los módulos mixtos que facilitan que las personas privadas de libertad puedan residir en igualdad de condiciones tanto en módulos de respeto como en las Unidades Terapéuticas y Educativas (UTE) en las que se aborda la problemática de las adicciones, uno de los ejes fundamentales de la administración penitenciaria.

Si en 2018 eran ocho los centros penitenciarios que contaban con módulos mixtos, a día de hoy son 33 los establecimientos en los que funcionan espacios de estas características.

Según el ministro del Interior, los módulos mixtos son "una iniciativa nuclear" para revertir las desigualdades históricas entre mujeres y hombres y garantizar la igualdad de oportunidades, así como para "romper roles de género tradicionales y fomentar relaciones basadas en la corresponsabilidad y el respeto mutuo".

Por su parte, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ha destacado el carácter multidisciplinar de la labor que desarrollan las plantillas de los centros penitenciarios para prestar una atención integral a las personas que cumplen condena.

Ángel Luis Ortiz ha puesto en valor la incorporación de 10.000 profesionales penitenciarios en los últimos nueve años y apuestas como el acceso a la cultura o el fomento de la lectura entre los reclusos, pasando de 9.000 en 2018 a 15.500 el año pasado.

"Cada uno de los departamentos en los que se estructura la administración penitenciaria constituye un pilar que sostiene el edificio, y en la medida en la que logramos una respuesta transversal multiplicamos las posibilidades que tienen quienes pasan por el sistema y retomar la vida en libertad con toda su complejidad y sus retos", ha enfatizado.