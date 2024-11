El PSC no asistirá al acto del Parlament catalán de conmemoración del proceso participativo del 9N

BARCELONA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de PSC-Units en el Parlament, Elena Díaz, ha anunciado que los socialistas no asistirán este martes por la tarde al acto organizado por el Parlament catalán en conmemoración de los 10 años del proceso participativo del 9N.

En rueda de prensa, ha detallado que los miembros del PSC de la Mesa se opusieron a que hubiera una celebración institucional: "No tenemos ningún inconveniente en que los partidos impulsores hagan un acto conmemorativo", pero ha añadido que no quieren que sea institucional, por lo que no habrá representantes socialistas en el mismo.

Preguntada por la negociación de los Presupuestos catalanes de 2025, Díaz ha asegurado que hay muchos factores que influyen a la tramitación presupuestaria, y ha apostado por que la negociación dure "lo que tenga que durar" para que haya unas cuentas idóneas, en sus palabras.

NEGOCIACIÓN DE LA REFORMA FISCAL

Sobre la reforma fiscal que se votará el jueves en el Congreso, la portavoz socialista ha sostenido que las negociaciones del Gobierno con los grupos parlamentarios siguen en marcha, y ha pedido "total respeto y margen" a estas conversaciones.

Ha destacado que en el pleno de la semana que viene se debatirá un decreto del Govern para modificar la Ley de Policías, para permitir que los agentes de los Mossos d'Esquadra que se han formado y no han obtenido plaza puedan hacer las prácticas.

El Ejecutivo catalán también llevará a debate el proyecto ley del Estatuto de Municipios Rurales, y el grupo socialista, la proposición de ley de Fondo Agrario y Ganadero, que decayó al acabar la pasada legislatura y que es una de las "iniciativas prioritarias" del PSC.