El PSOE acusa a Mazón de "miseria moral" por quitar el nombre del socialista Ernest Lluch de un hospital

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha acusado este martes al Gobierno valenciano que lidera el 'popular' Carlos Mazón de actuar con una "miseria moral sin precedentes" al eliminar el nombre del exministro socialista de Sanidad Ernest Lluch, que fue asesinado por ETA hace ahora 25 años, de un complejo sanitario en la capital valenciana.

En concreto, el Ejecutivo autonómico ha decidido borrar el nombre de Lluch del nuevo complejo sanitario de Campanar, que sustituye al antiguo hospital de la Fe. Por acuerdo del tripartito que formaron los socialistas con Compromís y Podemos en 2016, ese centro se iba a llamar Complejo Sanitario de Campanar-Ernest Lluch, pero el actual Ejecutivo 'popular' ha optado por retirar la mención al exministro socialista que impulsó la Ley General de Sanidad en 1986.

En una rueda de prensa en el Congreso, López ha denunciado que el PP sea "capaz" de llevar a cabo este "acto de miseria moral sin precedentes, sin importarles que fuera el padre del sistema público de salud ni que sea una víctima de ETA, ellos que tanto las utilizan habitualmente".

"Es de una miseria moral absoluta y dicen que es para que no haya confusión", ha abundado el portavoz socialista, criticando el argumento ofrecido por la Generalitat valenciana, que alega que quitando el nombre de Lluch se evitarán confusiones a la ciudadanía. "No, no se equivoquen, en la Comunidad Valenciana ya no hay ninguna confusión, ya solo hay un clamor, que es 'Mazón dimisión'. Y no hay otro", ha zanjado Patxi López.